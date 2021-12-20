Смотри онлайн суперфинал Адская кухня 2021 и узнай, что происходило за кадром! Ты увидишь тех участников, которые пришли на кастинг, но не прошли строгий отбор Алекса Якутова. Адскому шефу пришлось перепробовать много блюд, которые были как минимум далекими от совершенства, чтобы отобрать участников для красной и синей команд.

Узнай прямо сейчас, как жили участники проекта Адская кухня 2021 во время съемок. Алекс Якутов проведет тебе экскурсию по съемочному павильону и покажет закулисье кулинарного шоу. Как ему удавалось знать о любом шаге участников и пресекать попытки жульничества? Узнай в программе Адская кухня 2021 выпуск 6.

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