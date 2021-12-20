Дізнайся у суперфіналі проєкту Пекельна кухня 2021 випуск 16, як вплинув проект на життя учасників. Чому жодна з дівчат так і не дійшла до золотих кітелів? Алекс Якутов розбере помилки та особливості кожного з учасників. Кому не вистачило знань, а кому характеру? Пекельний шеф мав своїх фаворитів і фавориток на проєкті, проте не всі виправдали його надії. На кого спочатку ставив Алекс Якутов, і чому одні учасники досягли успіху, а інші надто рано зійшли з дистанції? І як склалася доля кухарів після того, як вони вибули з проєкту? Дивись у кулінарному шоу Пекельна кухня 2021 випуск 16!

Пекельна кухня 16 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 16 випуск дивитися онлайн 3 частина