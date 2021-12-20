Дізнайся у суперфіналі Пекельна кухня 2021 випуск 16, хто став переможцем проєкту! Але для початку згадаємо всі найяскравіші моменти із володарями золотих кітелів. Вони через багато пройшли і з самого початку відрізнялися від суперників високим професіоналізмом. Заради участі в проєкті Пекельна кухня 2021 Юрі довелося на якийсь час забути про особисте життя і відмовитися від весілля з коханою дівчиною. А Сашку не хотіли давати відпустку на час зйомок, тому йому довелося звільнитися з улюбленої роботи! Хто буде винагороджений за ці жертви та стане переможцем проєкту? Дізнайся просто зараз – дивись суперфінал Пекельна кухня 2021 випуск 16.

Пекельна кухня 16 випуск дивитись онлайн