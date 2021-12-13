Дивись онлайн фінал Пекельна кухня 2021 випуск 15 на Новому каналі! Кожен учасник кулінарного шоу мріє про власний ресторан, зірки Мішлена та визнання, але навіть найкращі з них роблять помилки. У першому випробуванні Саша, Юра та Яна згадають свої найбільші провали. У них буде лише один шанс, щоб виправитися. Ті учасники, які наберуть найбільше балів, отримають бонус від шефа – можливість зустрітися зі своїми матерями. Фіналісти вже давно не бачили сім'ю, тож за такий бонус варто поборотися! Хто навіть із другої спроби не зможе виправити те, що не сподобалося Алексу Якутову? Дізнайся просто зараз – дивись фінал Пекельна кухня 15 випуск.

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