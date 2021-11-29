Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 13 від 29.11.2021
29 листопада

Марафон непробачних помилок. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 2

Учасників проекту Пекельна кухня 2021 випуск 13 розбудять на ранкову зарядку. Так-так, їм доведеться зайнятися фізкультурою рано вранці – стрибати, відтискатися і присідати. Після цього вони підуть на кухню, де на них чекає кулінарний марафон.

Учасники пробуватимуть класичні страви та вгадуватимуть, що з ними не так. Після цього потрібно написати, яку помилку вони знайшли, та приготувати правильну версію цієї страви. Пекельний шеф прийме тільки ті страви, які учасники і смачно приготують, і правильно розгадають помилки. Кому тотально не пощастить на цьому конкурсі? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 13 на Новому каналі.

Пекельна кухня 13 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 13 випуск дивитись онлайн 3 частина

Марафон непробачних помилок. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 2
Скласти бізнес-ланч і не прогоріти. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 1
Нова пекельна вечеря та старі граблі. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 3 ...
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