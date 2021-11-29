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29 листопада

Нова пекельна вечеря та старі граблі. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 3

Дивись онлайн фінальний конкурс Пекельна кухня 2021 випуск 13! Цього тижня сушефи працюватимуть у цехах разом з учасниками. Крім того, у меню з'явиться нова піца, а у Антона виникнуть старі проблеми із тестом. А Яна знову попадається на тому, що дуже багато їсть під час готування.

Кожен учасник матиме три життя. За кожну помилку Алекс Якутов забиратиме одне життя, а після трьох прорахунків учаснику доведеться залишити кухню назавжди. Хто це буде? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 13 від 29.11.2021!

Пекельна кухня 13 випуск дивитись онлайн

Нова пекельна вечеря та старі граблі. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 3
Скласти бізнес-ланч і не прогоріти. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 1
Марафон непробачних помилок. Пекельна кухня 2021. Випуск 13. Частина 2
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