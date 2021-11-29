Дивись онлайн фінальний конкурс Пекельна кухня 2021 випуск 13! Цього тижня сушефи працюватимуть у цехах разом з учасниками. Крім того, у меню з'явиться нова піца, а у Антона виникнуть старі проблеми із тестом. А Яна знову попадається на тому, що дуже багато їсть під час готування.

Кожен учасник матиме три життя. За кожну помилку Алекс Якутов забиратиме одне життя, а після трьох прорахунків учаснику доведеться залишити кухню назавжди. Хто це буде? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 13 від 29.11.2021!

Пекельна кухня 13 випуск дивитись онлайн