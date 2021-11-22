Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 12, як учасники навчаються мистецтва кукінг шоу. Тепер вони – горді володарі чорних кітелів, а це означає, що настав час показувати зовсім інший рівень.

Сучасний шеф вміє не лише приготувати смачну страву, а й перетворити процес приготування та подачі у видовищне шоу. Цього тижня учасники навчатимуться у найкращих майстрів своєї справи, щоб потім вразити гостей та пекельного шефа новими техніками та вміннями. Вони будуть користуватися рідким азотом, смажити морозиво та творити магію з карамеллю. Але спочатку учасникам потрібно буде подивитися невелику пантоміму та розгадати парочку загадок… Не пропусти все найцікавіше – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 12 на Новому каналі.

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