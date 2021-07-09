Новини шоу-бізнесу за тиждень з 5 по 11 липня 2021: MELOVIN, Потап, Маша Єфросініна, Дженніфер Лопес, Гвен Стафані та інші

Найбільш обговорювані новини шоу-бізнесу за тиждень з 5 по 11 липня зібрані в матеріалі Нового каналу! За кого Гвен Стефані таємно вийшла заміж? Який вчинок MELOVIN на Atlas Weekend 2021 наробив галасу в Мережі? Як соліст гурту Måneskin виглядає після кардинальної зміни іміджу? Що підштовхнуло Машу Єфросініну зважитися на першу оголену зйомку в житті? Невже Потап і Позитив здійснили камінг-аут? Чому Кім Кардаш’ян закриває свій косметичний бренд? Як Дженніфер Лопес прокоментувала чутки про роман з Беном Аффлеком? Про це та багато іншого читай далі!

Гвен Стефані вийшла заміж

Популярна американська співачка Гвен Стефані більше не холостячка! Про це стало відомо на початку тижня. Весільна церемонія відбулася на території невеликого ранчо в Оклахомі. І хоча офіційних фото з весілля немає, але в Мережі вже з’явилися перші кадри з коптера, які вдалося зробити місцевим папараці. Подивитися знімки, а також дізнатися, за кого вийшла заміж Гвен Стефані, можна на сторінках Нового каналу.

Соліст Måneskin кардинально змінив імідж

Сексуальний італієць Даміано Давид після перемоги на «Євробаченні-2021» не переставав епатувати публіку своєю поведінкою. Але днями артист здивував своїх шанувальників більше, ніж зазвичай. Даміано зважився на радикальну зміну іміджу — і попрощався зі своєю шевелюрою. Як зараз виглядає соліст Måneskin, дивися на фото за посиланням.

MELOVIN зробив камінг-аут на Atlas Weekend 2021

Найтаємничіший артист України MELOVIN недавно виступив на одному з найбільших музичних фестивалів країни Atlas Weekend 2021. Під час свого шоу кумир армії «меловінаторів» здійснив камінг-аут і поцілувався на очах у публіки з хлопцем і з дівчиною. Як це було, дивися в матеріалі Нового каналу.

Кім Кардаш’ян закриває косметичний бренд KKW Beauty

Американська реаліті-зірка Кім Кардаш’ян оголосила про закриття свого бренду косметики KKW Beauty. Багато шанувальників були шоковані таким рішенням артистки, тому що думали, що на такий крок вона пішла через розлучення з репером Каньє Вестом. Однак незабаром дівчина публічно пояснила свій вчинок. Читай за посиланням, чому Кім Кардаш’ян закриває косметичний бренд KKW Beauty.

Потап і Позитив зробили камінг-аут слідом за MELOVIN?

Не встигла публіка наговоритися про камінг-аут MELOVINа, як його прикладу на фестивалі Atlas Weekend 2021 послідували ще двоє артистів — проявили свої почуття учасники гурту MOZGI Потап і Позитив. Як це було, можна подивитися на сайті Нового каналу.

Маша Єфросініна вперше знялася оголеною

Українська телеведуча Маша Єфросініна днями шокувала шанувальників. Зірка вперше в своєму житті зважилася на зйомку в білизні, щоб прорекламувати відомий бренд і підтримати їхній соціальний проект. У кадрі Маша Єфросініна постала в напівпрозорій білизні чорного кольору. Результати зйомки вона опублікувала на офіційній сторінці в Instagram, додавши до нього відвертий пост-сповідь.

Дженніфер Лопес прокоментувала роман із Беном Аффлеком

Голлівудська актриса Дженніфер Лопес нарешті висловилася про роман із Беном Аффлеком, з яким була заручена близько 17 років тому. Це сталося після того, як папараці застали їх за обіймами та поцілунками. Читай за посиланням, як Дженніфер Лопес прокоментувала роман із Беном Аффлеком.

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