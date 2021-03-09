Video: Випуск 2. Раунд 2. Чотири ноги, чотири ноги! Оля Полякова повертається до філармонії. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 2 випуск від 09.03.2021 на Новому каналі частина 2 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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09 березня

Випуск 2. Раунд 2. Чотири ноги, чотири ноги! Оля Полякова повертається до філармонії. Де логіка? Сезон 1

Другий раунд шоу Де логіка? 2 випуск має назву Третій зайвий. Сергій Притула виводитиме на екран картинки для двох зіркових команд. 180 і Сильний та Красивий мають якнайшвидше просканувати поглядом зображення та дати чітку відповідь: що на фото є зайвим. З огляду на перший раунд, другий теж обіцяє бути дуже емоційним!

Пляшка, чотири ноги, птеродактиль – чого тільки не ввижатиметься нашим зіркам. Але в цих словах буде істина. Ба більше, навіть одну з команд вони приведуть до перемоги! Хто покладе свого суперника на лопатки? Дізнайся в другому раунді шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021.

Де логіка 2 випуск дивитися онлайн

Де логіка 2 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 2. Раунд 2. Чотири ноги, чотири ноги! Оля Полякова повертається до філармонії. Де логіка? Сезон 1
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