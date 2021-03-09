У кого цього разу залізна логіка: у чоловіків чи жінок? Вирішить шоу Де логіка? 2 випуск від 09.03.2021!

Сьогоднішній склад учасників Сергій Притула назве легендарним. Адже в студії зберуться найкращі ведучі, співаки та шоумени – Оля Полякова, Юрій Горбунов, Маша Єфросініна й Олександр Педан! Хто ж них має сильнішу логіку? Подробиці – далі.

180 сантиметрів і Сивий та Красивий – це не жарти селебрітіз, а назви їхніх команд. Довгоногі красуні зі зростом до зірок лаконічно зроблять собі комплімент, назвавшись 180, а Педан і Горбунов зіграють на іронії та сарказмі – Сивий і Красивий. Хто з них хто?

Не пропусти перший раунд Що спільного, у якому Юрій Горбунов поведеться на красу жіночої команди та дасть їм чимало підказок, – дивись онлайн 2 випуск Де логіка?

Де логіка 1 випуск дивитися онлайн

Де логіка 2 випуск 2 раунд дивитися онлайн