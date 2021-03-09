Де логіка: дивіться онлайн 1 випуск від 09.03.2021

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Проекти
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Телепрограма
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:30Х/Ф Шалена п’ятниця
- 13:30Х/Ф Пірати Карибського моря: На...
- 16:20Х/Ф Пірати Карибського моря:...
- 19:00Від пацанки до панянки. Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Чого хочуть жінки
- 23:40Х/Ф Гола правда
- 01:40Х/Ф Тріска
- 02:55Служба розшуку дітей
- 03:00Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:10Х/Ф Свекруха – монстр
- 13:10Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Де логіка? Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Диявол носить Prada
- 23:10Х/Ф Шалена п’ятниця
- 01:10Т/С Відчайдушні домогосподарки
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:20Х/Ф Твох мої і наші
- 13:00Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Стажер. Прем’єра!
- 23:40Х/Ф Пересадка
- 01:30Т/С Відчайдушні домогосподарки
- 02:20Служба розшуку дітей
- 02:25Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:00Х/Ф Завжди говори «ТАК»
- 13:00Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Отже війна
- 23:10Х/Ф Полювання на колишню
- 01:40Вар`яти
- 02:45Служба розшуку дітей
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:20Від пацанки до панянки
- 12:20Вар`яти
- 14:20Де логіка?
- 16:20Х/Ф Чого хочуть жінки
- 19:00Х/Ф Міс Конгеніальність
- 21:20Х/Ф Міс Конгеніальність 2....
- 23:40Х/Ф Поки ти спав
- 01:50Вар`яти
- 02:45Служба розшуку дітей
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Вар`яти
- 08:30Kids’ Time. Феї: Таємниця...
- 10:00Орел&Решка.Прем’єра!
- 12:10У кого більше? Прем’єра!
- 14:10М/Ф Бейбі бос
- 16:00Х/Ф Боги Єгипту
- 19:00Х/Ф Учень чаклуна
- 21:00Х/Ф Король Артур: Легенда меча....
- 23:30Х/Ф Хижа в лісі
- 01:10Вар`яти
- 02:40Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00У кого більше?
- 08:00М/Ф Kids’ Time. Бейбі бос
- 09:50Х/Ф Диявол носить Prada
- 12:00Х/Ф Отже війна
- 14:00Х/Ф Учень чаклуна
- 16:10Х/Ф Король Артур: Легенда меча....
- 18:50Х/Ф Робін Гуд
- 21:00Х/Ф Джон Картер: Між двох світів
- 23:40Х/Ф Циклоп
- Відео
- Кастинги
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Меню
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Проекти
-
Телепрограма
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:30Х/Ф Шалена п’ятниця
- 13:30Х/Ф Пірати Карибського моря: На...
- 16:20Х/Ф Пірати Карибського моря:...
- 19:00Від пацанки до панянки. Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Чого хочуть жінки
- 23:40Х/Ф Гола правда
- 01:40Х/Ф Тріска
- 02:55Служба розшуку дітей
- 03:00Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:10Х/Ф Свекруха – монстр
- 13:10Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Де логіка? Прем’єра!
- 21:00Х/Ф Диявол носить Prada
- 23:10Х/Ф Шалена п’ятниця
- 01:10Т/С Відчайдушні домогосподарки
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:20Х/Ф Твох мої і наші
- 13:00Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Стажер. Прем’єра!
- 23:40Х/Ф Пересадка
- 01:30Т/С Відчайдушні домогосподарки
- 02:20Служба розшуку дітей
- 02:25Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 11:00Х/Ф Завжди говори «ТАК»
- 13:00Кохання на виживання
- 15:00Орел&Решка
- 17:00Хто зверху?
- 19:00Хто зверху?
- 21:00Х/Ф Отже війна
- 23:10Х/Ф Полювання на колишню
- 01:40Вар`яти
- 02:45Служба розшуку дітей
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 05:00Абзац!
- 05:00Абзац!
- 06:00Kids’ Time. Том і Джеррі
- 07:30Орел&Решка
- 08:30Т/С Надприродне
- 10:20Від пацанки до панянки
- 12:20Вар`яти
- 14:20Де логіка?
- 16:20Х/Ф Чого хочуть жінки
- 19:00Х/Ф Міс Конгеніальність
- 21:20Х/Ф Міс Конгеніальність 2....
- 23:40Х/Ф Поки ти спав
- 01:50Вар`яти
- 02:45Служба розшуку дітей
- 02:50Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00Вар`яти
- 08:30Kids’ Time. Феї: Таємниця...
- 10:00Орел&Решка.Прем’єра!
- 12:10У кого більше? Прем’єра!
- 14:10М/Ф Бейбі бос
- 16:00Х/Ф Боги Єгипту
- 19:00Х/Ф Учень чаклуна
- 21:00Х/Ф Король Артур: Легенда меча....
- 23:30Х/Ф Хижа в лісі
- 01:10Вар`яти
- 02:40Зона Ночі. Новий погляд
- 06:00У кого більше?
- 08:00М/Ф Kids’ Time. Бейбі бос
- 09:50Х/Ф Диявол носить Prada
- 12:00Х/Ф Отже війна
- 14:00Х/Ф Учень чаклуна
- 16:10Х/Ф Король Артур: Легенда меча....
- 18:50Х/Ф Робін Гуд
- 21:00Х/Ф Джон Картер: Між двох світів
- 23:40Х/Ф Циклоп
- Відео
- Кастинги
-