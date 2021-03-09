Де логіка: дивіться онлайн 1 випуск від 09.03.2021

Ти дивишся прем’єру розважального шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу. Першими гостями Сергія Притули стануть: співачка Злата Огневич, актор Тарас Цимбалюк, автор і сценарист Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина. У 1 раунді учасники поділяться на дві команди – команда дівчат Богині та команда чоловіків Хліб. У цьому конкурсі гості повинні вгадати, що об’єднує три картинки, які їм покаже Сергій Притула. На перший погляд, зображення здаються ніяк не пов’язаними між собою. Але в нашій програмі логіка є скрізь! Дивись все це просто зараз в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

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Де логіка 1 випуск 2 раунд дивитись онлайн