Ти дивишся фінальний раунд в шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021, в якому команди «Настя» і «Безе без цукру» вгадуватимуть міфічних створінь. У 5 раунді команди отримують бали за кожну правильну відповідь, тому передбачити, хто ж стане переможцем 15 випуску, дуже складно. У шоу Де логіка? 2021 Тейлор Лотнер з вовкулаки перетвориться на вампіра, а Дейнеріс Таргарієн втратить свою дитину. А щоб перевірити, чи зможеш ти також швидко розгадувати ребуси, як це роблять учасники команд, дивись фінальний раунд в шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021 просто зараз на сайті Нового каналу.

Де логіка 15 випуск дивитися онлайн