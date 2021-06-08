Де логіка: дивіться онлайн 15 випуск від 08.06.2021

Дивись онлайн шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021, де знову по різні боки барикад опиниться сімейна пара. Зірка серіалу Будиночок на щастя Костянтин Войтенко зіграє проти своєї дружини – актриси Валентини Войтенко. Компанію Кості в команді «Настя» складе колега Назар Задніпровський, а разом з Валею в команді «Безе без цукру» буде також актриса Ганна Саліванчук. У 1 раунді ти дізнаєшся, як Назару Задніпровському живеться після успіху фільму «Скажене весілля» і що об’єднує Костю Войтенка і Сергія Притулу. Все це не пропусти в шоу Де логіка? 15 випуск від 08.06.2021 на сайті Нового каналу.

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