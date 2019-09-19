Video: Обнаженная Леди Гага и Иракли в образе Рики Мартина. Шалена зірка. Выпуск 3. Финал

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Шалена зирка 3 выпуск от 19.09.2019 на Новом канале
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19 сентября

Обнаженная Леди Гага и Иракли в образе Рики Мартина. Шалена зірка. Выпуск 3. Финал

Наконец-то в развлекательном проекте Шалена зірка выпуск 3 Иракли Макацария и DJ NANA проявят свои актерские способности. Леди Ле преобразит диджея в эпатажную Леди Гагу. Более того, звезда выполнит популярную песню Telephone и появится в студии почти обнаженной. А вот Иракли Макацарии выпадет уникальная возможность на несколько минут стать любимцем бабушки Леси Никитюк – сексуальным Рики Мартином и спеть мировой шлягер Livin 'la Vida Loca. Оставайся с нами – смотри онлайн проект Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019 на сайте Нового канала и стань первым, кто увидит перевоплощение знаменитостей украинского шоу-бизнеса.

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Обнаженная Леди Гага и Иракли в образе Рики Мартина. Шалена зірка. Выпуск 3. Финал
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Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1 ...
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