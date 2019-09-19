Наконец-то в развлекательном проекте Шалена зірка выпуск 3 Иракли Макацария и DJ NANA проявят свои актерские способности. Леди Ле преобразит диджея в эпатажную Леди Гагу. Более того, звезда выполнит популярную песню Telephone и появится в студии почти обнаженной. А вот Иракли Макацарии выпадет уникальная возможность на несколько минут стать любимцем бабушки Леси Никитюк – сексуальным Рики Мартином и спеть мировой шлягер Livin 'la Vida Loca. Оставайся с нами – смотри онлайн проект Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019 на сайте Нового канала и стань первым, кто увидит перевоплощение знаменитостей украинского шоу-бизнеса.

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск