В 3 раунде игры Шалена зірка 2019 на Шалена зірка выдающийся хореограф, звезда паркета и королева бальных танцев Леся Ивановна Никитюк приготовила для DJ NANA и Иракли Макацарии пять простых движений: "Боже, я голенькая", "гантелька", "ламбадка", "vogue", "рэпер на минималках"… Леди Ле еще и не такое придумает! Однако сможет ли любитель потанцевать Иракли и диджей NANA повторить шедевральную хореографию ведущей? И главное: кто кого перетанцует? Узнай через мгновение – смотри онлайн проект Нового канала Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019. С нами весело!

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 4 раунд