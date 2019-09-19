Video: Боже, звезды голенькие! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Шалена зирка 3 выпуск от 19.09.2019 на Новом канале
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19 сентября

Боже, звезды голенькие! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 3

В 3 раунде игры Шалена зірка 2019 на Шалена зірка выдающийся хореограф, звезда паркета и королева бальных танцев Леся Ивановна Никитюк приготовила для DJ NANA и Иракли Макацарии пять простых движений: "Боже, я голенькая", "гантелька", "ламбадка", "vogue", "рэпер на минималках"… Леди Ле еще и не такое придумает! Однако сможет ли любитель потанцевать Иракли и диджей NANA повторить шедевральную хореографию ведущей? И главное: кто кого перетанцует? Узнай через мгновение – смотри онлайн проект Нового канала Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019. С нами весело!

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 4 раунд

Боже, звезды голенькие! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 3
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Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1 ...
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