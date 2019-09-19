Video: Угадает ли Иракли трек Винника? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Шалена зирка 3 выпуск от 19.09.2019 на Новом канале
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19 сентября

Угадает ли Иракли трек Винника? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 4

Иракли Макацария и DJ NANA в 4 раунде развлекательного шоу Шалена зірка 3 выпуск окажутся в шаге от желаемого перевоплощения. Чтобы наконец-то получить признание и зрительскую любовь, знаменитости должны подняться на вершину хит-парада Леси! Однако дорога ой какая непростая… Тут и неизвестный для Иракли Макацарии Олег Винник со своей песней Вовчиця, и Выше облаков – Тины Кароль, и We Will Rock You – Queen. Кто быстрее узнает трек и одержит победу в этом раунде? Ответ смотри онлайн в проекте Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019.

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 5 раунд

Угадает ли Иракли трек Винника? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 4
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