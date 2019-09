Иракли Макацария и DJ NANA в 4 раунде развлекательного шоу Шалена зірка 3 выпуск окажутся в шаге от желаемого перевоплощения. Чтобы наконец-то получить признание и зрительскую любовь, знаменитости должны подняться на вершину хит-парада Леси! Однако дорога ой какая непростая… Тут и неизвестный для Иракли Макацарии Олег Винник со своей песней Вовчиця, и Выше облаков – Тины Кароль, и We Will Rock You – Queen. Кто быстрее узнает трек и одержит победу в этом раунде? Ответ смотри онлайн в проекте Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019.

