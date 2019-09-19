Video: Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1

Смотрите онлайн 1 раунд шоу Шалена зирка 3 выпуск от 19.09.2019 на Новом канале
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19 сентября

Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1

Леся Никитюк в развлекательном шоу Шалена зірка 3 выпуск готова встречать новую пару знаменитостей! Секс-символ украинского шоу-бизнеса, холостяк Иракли Макацария и очаровательная певица DJ NANA сойдутся на музыкальном ринге проекта. 4 раунда и финальное перевоплощение сделают из них звезд мирового масштаба. Не веришь? Тогда убедись сам – смотри 3 выпуск Шалена зірка от 19.09.2019.

В первом раунде ты увидишь, как DJ NANA и Иракли Макацария попытаются станцевать песню, а их группы поддержки угадать трек. Оставайся с шоу Шалена зірка – смотри 3 выпуск от 19.09.2019 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Шалена зірка 2 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 2 раунд

Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1
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Какая разница между младенцем в утробе и Дарт Вейдером? Шалена зірка. Выпуск 3. ...
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Боже, звезды голенькие! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 3
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