Video: Какая разница между младенцем в утробе и Дарт Вейдером? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Шалена зирка 3 выпуск от 19.09.2019 на Новом канале
Новый канал / Шалена зірка / Сезон 1 / Шалена зірка. Сезон 1. Выпуск 3 / Какая разница между младенцем в утробе и Дарт Вейдером? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 2
19 сентября

Какая разница между младенцем в утробе и Дарт Вейдером? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 2

Ты смотришь продолжение шоу Шалена зірка 3 выпуск на Новом канале! Во 2 раунде Иракли Макацария и DJ NANA добровольно-принудительно прослушают плейлист Леди Ле. Однако там ты не услышишь хитов Олега Винника, Rihanna, Mozgi или Beyonce. Специально для раунда Идеальный слух Леся Никитюк собрала самые странные звуки со всего мира! Крик голодного младенца, кота в брачный период или стон испуганного ежика. Никогда не слышал такого? Тогда смотри онлайн развлекательное шоу Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019.

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 3 раунд

Какая разница между младенцем в утробе и Дарт Вейдером? Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 2
SHZ_S01E03_P1_NK_small
Иракли Макацария vs DJ NANA: битва началась! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 1 ...
SHZ_S01E03_P3_NK_small
Боже, звезды голенькие! Шалена зірка. Выпуск 3. Раунд 3
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности