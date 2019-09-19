Ты смотришь продолжение шоу Шалена зірка 3 выпуск на Новом канале! Во 2 раунде Иракли Макацария и DJ NANA добровольно-принудительно прослушают плейлист Леди Ле. Однако там ты не услышишь хитов Олега Винника, Rihanna, Mozgi или Beyonce. Специально для раунда Идеальный слух Леся Никитюк собрала самые странные звуки со всего мира! Крик голодного младенца, кота в брачный период или стон испуганного ежика. Никогда не слышал такого? Тогда смотри онлайн развлекательное шоу Шалена зірка 3 выпуск от 19.09.2019.

Смотреть онлайн Шалена зірка 3 выпуск

Смотреть онлайн 3 выпуск Шалена зірка 3 раунд