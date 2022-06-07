В условиях военного времени оторваться от новостей в телефоне или по телевизору кажется настоящим преступлением. Ведь, считаеться, нужно знать, что происходит ежесекундно в каждом уголке Украины. На самом же деле, у вас развивается зависимость от новостей, которая может разрушать вашу психику и боевой дух. Как побороть зависимость от новостей? На этот вопрос отвечает психологиня и ведущая «Утро в большом городе» (ICTV) Юлия Зорий в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

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