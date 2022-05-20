20 мая

Что делать, если потерял смысл жизни и чувствуешь апатию? Ответы психолога

 

К сожалению, в условиях войны далеко каждый украинец может обратиться за профессиональной психологической помощью. Каждый находится в состоянии стресса, каждого беспокоят определенные вопросы, но не всегда есть с кем их обсудить. Поэтому Новый канал создал диджитал-проект «Что делать, если…» с психологом. В соцсетях Нового канала можно анонимно задать вопрос профессиональному психологу Наталье Ежовой и получить экспертный совет.

Ничего не хочется делать? Нет сил работать или учиться в университете? Как побороть апатию и кошмары? Відповіді на ці запитання знає психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталья Ежова в первом выпуске «Что делать, если...?»

Новый канал
Новости проекта
Новости проекта
«От меня отписалось около 200 тысяч россиян»: Андрей Бедняков – об аудитории Instagram
19 мая
Марка «Русскій воєнний корабль…ВСЬО!»: где и когда можно купить онлайн новую серию от «Укрпошта»
19 мая
Меньше чем за 3 месяца: Сергей Притула собрал 700 миллионов гривен на армию
19 мая
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь