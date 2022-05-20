К сожалению, в условиях войны далеко каждый украинец может обратиться за профессиональной психологической помощью. Каждый находится в состоянии стресса, каждого беспокоят определенные вопросы, но не всегда есть с кем их обсудить. Поэтому Новый канал создал диджитал-проект «Что делать, если…» с психологом. В соцсетях Нового канала можно анонимно задать вопрос профессиональному психологу Наталье Ежовой и получить экспертный совет.

Ничего не хочется делать? Нет сил работать или учиться в университете? Как побороть апатию и кошмары? Відповіді на ці запитання знає психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталья Ежова в первом выпуске «Что делать, если...?»