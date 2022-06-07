В умовах воєнного часу відірватися від новин у телефоні чи по телевізору видається справжнім злочином. Адже, здається, що потрібно знати, що відбувається щосекунди у кожному куточку України. Насправді ж, у вас розвивається залежність від новин, яка може руйнувати вашу психіку та бойовий дух. Як же побороти залежність від новин? На це запитання відповідає психологиня та ведуча «Ранок у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій у діджитал-проєкті «Що робити, якщо…» від Нового каналу.

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