Тост с пельменями VS скрэмбл со шпротами: Что выберет Богдан Буше из Киев днём и ночью? Хлебное зрелище

Звёздным экспертом нового выпуска гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового канала стал Богдан Буше - популярный блогер, герой сериалити «Киев днём и ночью» и других ТВ-проектов.

Чтобы удивить Бодю своими кулинарными шедеврами, поварам Антону Васильеву и Илье Сёмину придётся готовить из ингредиентов, которые можно найти в холодильнике каждого холостяка - пельмени, яйца, шпроты. При этом по условиям шоу в ходе готовки шефам достаются усложнения, и в этот раз один из поваров окажется в ростовом костюме динозавра!

Чем будут кормить блогера Антон и Илья? Почему блюда шефов вызовут у Боди ностальгию? И кто получит в итоге заветные 100 долларов? Смотрите в новом выпуске «Хлебного зрелища».

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О проекте:

17 мая на YouTube Нового канала стартовало фановое кулинарное диджитал-шоу «Хлебное зрелище», в котором двое шефов топовых столичных заведений готовят необычные блюда из обычных продуктов, и во время этого на них «сыпятся» разные усложнения! Например, в 1 выпуске одному из поваров пришлось готовить в боксерских перчатках, а продукты второго всё время менялись.

В конце каждого выпуска блюда шефов пробует звездный эксперт, и тот повар, чье блюдо окажется лучшим, получит 100 долларов на бонусный счет. В финале участник, который насобирает большую сумму, заберет все деньги – и свои, со счета конкурента, и отправится в гастротур в Нью-Йорк. Есть за что побороться!

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