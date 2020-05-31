Тост з пельменями VS скрембл зі шпротами: Що вибере Богдан Буше з Київ вдень та вночі? Хлебное зрелище

Зірковим експертом нового випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube Нового каналу став Богдан Буше - популярний блогер, герой серіаліті «Київ вдень та вночі» та інших ТВ-проектів.

Щоб здивувати Бодю своїми кулінарними шедеврами, кухарям Антону Васильєву та Іллі Сьоміну доведеться готувати з інгредієнтів, які можна знайти в холодильнику кожного холостяка - пельмені, яйця, шпроти. При цьому за умовами шоу в ході готування шефам дістаються ускладнення, і в цей раз один з кухарів опиниться в ростовому костюмі динозавра!

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Чим годуватимуть блогера Антон і Ілля? Чому страви шефів викличуть у Боді ностальгію? І хто отримає в результаті заповітні 100 доларів? Дивіться у новому випуску «Хлебного зрелища».

Про проект:

17 травня на YouTube Нового каналу стартувало фанів кулінарне діджитал-шоу «Хлебное зрелище», в якому двоє шефів топових столичних закладів готують незвичайні страви зі звичайних продуктів, і під час цього на них «сипляться» різні ускладнення! Наприклад, в 1 випуску одному з кухарів довелося готувати в боксерських рукавичках, а продукти другого весь час змінювалися.

В кінці кожного випуску страви шефів пробує зірковий експерт, і той кухар, чиє блюдо виявиться кращим, отримає 100 доларів на бонусний рахунок. У фіналі учасник, який назбирає більшу суму, забере всі гроші - і свої, з рахунку конкурента, і відправиться в гастротур в Нью-Йорк. Є за що поборотися!

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