Получить ляща селёдкой, приготовить пошированный сибас и поржать: Что успели шефы «Хлебного зрелища в новом выпуске

Шефы известных киевских ресторанов показали, что можно приготовить из продуктового набора «фитоняши», а Женя Галич с детьми попробовали и оценили их кулинарные старания в новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» (Новый канал)

Участники проекта Антон Васильев, бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» и Илья Сёмин, шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar» на старте получили одинаковые ЗОЖные наборы продуктов. Немного авокадо, фитнес-хлопья, имбирь, йогурт, филе сибаса и еще несколько ингредиентов, которые можно найти практически в каждом холодильнике.

Шефы должны были приготовить блюда ресторанного уровня и отправить их звёздному эксперту фронтмену O.Torvald, чтобы тот выбрал лучшее.

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Во время готовки шефы получали забавные усложнения! Антону пришлось готовить на фитболе и примерить роль Золушки, перебирая тмин и семена льна, Илье же достался ростовой костюм сумоиста, повязка на глаза и… лящ селедкой!

– Это было невероятно сложно! Я вообще в какой-то момент перестал понимать, что происходит, – признается Илья.

Но это, к слову, не помешало закончить ему сервировку блюда и довести конкурента почти до истерики.

– В этом выпуске мне повезло больше, попались задания легче, чем Илье, поэтому оставалось только смеяться, – вспоминает Антон.

Но, как говорится в «ХЗ шоу», хорошо смеется тот, у кого в конце остаются 100 долларов 🙂

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В итоге шеф Васильев приготовил севиче по ЗОЖ-ному, а шеф Илья был готов удивлять Женю Галича пошированным сибасом с сальсой из авокадо.

Пробовать блюда музыкант решил вместе со своими детьми – 7-летней Евой и 3-летним Даней. Правда, затея Жени успехом не увенчалась! Ева, лишь взглянув на тарелку с севиче, отказалась его пробовать и демонстративно прикрыла рот рукой. Зато Даня оказался решительнее и даже откусил кусочек сибаса! Правда рыбу на вкус он не распознал, и назвал блюдо Ильи «картошкой со слизью»: видимо сальса из авокадо малышу показалась не слишком аппетитной 🙂

Сам Женя попробовал оба блюда, унюхал в севиче Антона несуществующую мяту, которая в последствии оказалась имбирем, и похвалил соус Ильи. Но победа все-таки досталась «имбирной тарелке», и свои первые 100 долларов получил шеф азиатских «Приветов» – Антон Васильев.

Напомним, что в 1 выпуске «Хлебного зрелища» победил Илья Сёмин, так что сейчас счет 1:1 – у обоих шефов по 100 долларов, и они продолжают борьбу за гастротур в Нью-Йорк на равных. Но всё изменится уже в воскресенье 31 мая, когда один из поваров сделает рывок, и опередит конкурента! Кто это будет, смотрите в третьем выпуске «ХЗ шоу» в воскресенье в 12:00 на YouTube Нового канала.