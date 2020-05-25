Топ-3 способа спасти испорченное во время готовки блюдо

Шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин рассказали, как можно спасти еду, которую вы уже собирались выбросить

Случайно испортить блюдо во время готовки может как начинающий кулинар, так и шеф-повар с огромным опытом. Но ставить на нем крест не стоит — даже когда кажется, что все безнадежно испорчено, выход есть. Спасти кулинарный шедевр помогут советы шеф-поваров Антона Васильева и Ильи Семина — участников гастрошоу «Хлебное зрелище», которое Новый канал выпускает на YouTube.

Фейл №1: переперчили

Есть сразу несколько способов спасти еду, которую вы переперчили во время готовки.

— Остроту можно погасить молочными продуктами, если, конечно, они сочетаются с конкретным блюдом, — говорит Антон. — А еще острота нейтрализуется сахаром, уксусом или лимонным соком. Выбирайте способ, который меньше всего повлияет на вкус блюда.

Фейл№2: перекислили

Иногда еда может получиться слишком кислой, например, из-за добавленного уксуса. Но и из этой ситуации есть выход.

— Кислоту всегда можно сбалансировать сахаром, — отметил Илья. — Главное — не переборщите.

Фейл№3: пересолили

Испортить блюдо чрезмерным количеством соли очень легко, а вот над тем, чтобы исправить это, придется попотеть.

— Вернуть хороший вкус пересоленному блюду сложнее. Можно попробовать удвоить количество жидкости и ингредиентов, — рекомендует Антон. — Но в большинстве случаев, если пересолили, лучше начните готовить сначала.

— Лишнюю соль могут впитать овощи, так что, если они входят в состав вашего блюда — просто удвойте их количество, — добавляет Илья.

Напомним, «Хлебное зрелище» — гастрошоу, в котором бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» Антон Васильев и шеф-повар ресторанов Тin Tin и Loggerhead Bar Илья Семин сражаются за гастротур по Нью-Йорку. В каждом выпуске они получают одинаковый набор простых продуктов, из которых должны приготовить блюда на свое усмотрение. Во время готовки им даются различные усложнения, которые делают процесс более интересным и веселым.

Свежий выпуск «Хлебного зрелища» Новый канал выпустил на YouTube в воскресенье, 24 мая. Звездным гостем, который оценил блюда шеф-поваров и решил, кто из них справился с задачей лучше, стал Женя Галич — фронтмен группы O.Torvald.

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