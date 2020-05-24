Рецепт сальсы из авокадо VS полезное севиче. Что выберет O.Torvald с детьми. Хлебное зрелище

Во втором выпуске гастрошоу «Хлебного зрелища» шефы будут удивлять своими блюдами фронтмена группы O.Torvald и его детей – Еву и Даню.

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Участники проекта - Антон Васильев, бренд-шеф всех азиатских «Приветов» и Илья Сёмин, шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar», получат одинаковые наборы продуктов «фитоняши», основа которых – свет солнышка и лучики добра. И немного авокадо, конечно! А готовить им придется с усложнениями, кому-то достанется костюм, кому-то – повязка на глаза, а кому-то….всё сразу!

Какой будет реакция маленьких экспертов и Жени на кулинарные шедевры шефов? Какое блюдо получит звание «картошки со слизью», а какое Ева откажется даже понюхать? Чье блюдо в итоге всё-таки выберет Женя, и кто получит заветные 100 долларов на счет? Смотрите во втором выпуске «Хлебного зрелища» прямо сейчас!

О проекте:

17 мая на YouTube Нового канала стартовало фановое кулинарное диджитал-шоу Хлебное зрелище, в котором двое шефов топовых столичных заведений готовят необычные блюда из обычных продуктов, и во время этого на них «сыпятся» разные усложнения! Например, в 1 выпуске одному из поваров пришлось готовить в боксерских перчатках, а продукты второго всё время менялись.

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В конце каждого выпуска блюда шефов пробует звездный эксперт, и тот повар, чье блюдо окажется лучшим, получит 100 долларов на бонусный счет. В финале участник, который насобирает большую сумму, заберет все деньги – и свои, со счета конкурента, и отправится в гастротур в Нью-Йорк. Есть за что побороться!