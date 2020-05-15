«Хлебное зрелище»: Новое гастрошоу стартует на YouTube Нового канала

Вкусный, как мамины оладушки, изысканный, как фуа-гра, и веселый, как кексики из Амстердама кулинарный проект «Хлебное зрелище» стартует на YouTube Нового канала уже в это воскресенье, 17 мая!

Двое молодых амбициозных шеф-поваров – Антон Васильев, бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» и Илья Сёмин – шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar» планировали запустить свое гастро-трэвел-шоу, но ситуация в мире внесла коррективы в их планы. Парни решили не ждать, когда всё разрулится, а воплощать мечту в другом формате, слегка изменив направление. Так появилась идея гастрономическое диджитал-шоу «Хлебное зрелище», которое специально для YouTube Нового канала снял 5K Production.

– Что еще делать в карантин, как не запускать новые гастрономические проекты! – смеется Антон Васильев. – На фоне того, что все сидят дома и не понимают, чем себя занять, если есть какой-то запас сил, энергии и финансов, то обязательно стоит что-то предпринимать. Потому что дело, рожденное в кризис, обречено на успех!

это не серьёзный «кулинарный» проект, а действительно больше «шоу и зрелище»

Давайте поближе познакомимся с шеф-поварами, которым есть чем похвастаться и кроме своих должностей в топовых заведениях Киева.

Антон Васильев до того, как стать бренд-шефом в «Приветах», успел многое! Он работал на рыбном заводе Аляски, стажировался в заведениях Таиланда, Москвы и Лондона (ресторан со звездой Мишлен «Chez») и даже успел прокачать свои скиллы в ресторанах Бали. Антон также работал бренд-шефом в ряде столичных заведений, среди которых «THE BURGER», «THE CAKE», «THE BURGER MEXICO», «SHO» и другие.

У его конкурента – Ильи Семина – тоже масса регалий! Он участник всемирного симпозиума MAD, организованного Рене Редзепи (NOMA) в 2017 и 2018 годах, совладелец компании по производству лактоферментированных продуктов «Kyivkraut», а также куратор курса «Ферментация» в первой украинской школе Азии! Как он все это успевает, учитывая должность шеф-повара в крутых столичных заведениях?! Наверное, стажировка в пекарнях Германии, включая культовую Pfeifle (Freiburg), и в ресторанах Бангкока («Bo.lan» и «Soul Food Thai») закалила Илью.



В чем соль проекта?

В каждом выпуске шефы получают одинаковый набор продуктов, из которых они должны приготовить блюдо на свое усмотрение. Никаких изысканных ингредиентов, только то, что есть у каждого в холодильнике! Антон и Илья расскажут и покажут, как приготовить блюда ресторанного уровня на любой кухне. Но это слишком простое задание для опытных поваров, поэтому во время готовки каждому из шефов будут даны определенные усложнения, с которыми им придется считаться!

Много треша и веселья

В финале блюда поваров пробует звездный эксперт и выбирает лучшее! Судить кулинарные шедевры в первом выпуске будет Владимир Дантес. Именно он решит, какое блюдо принесет его автору 100 долларов на виртуальный счет. После окончания карантина и открытия границ шеф, который соберет большую сумму на счету, получает все деньги – и свои, и со счета соперника. Также он становится обладателем главного финального приза – гастротура своей мечты!

Каким будет «Хлебное зрелище», рассказали и сами шефы:

– От нашего проекта стоит ждать кучу интересной и полезной информации. Много треша и веселья, – рассказывает Антон Васильев. – Я сам очень люблю веселиться! Одна из главных целей моей жизни – всегда быть на позитиве. И, уверен, это шоу развеселит зрителей и разбавит череду серых будней.

– «Хлебное зрелище» – это возможность честно показать людям, какие шеф-повара в обычной жизни, – добавляет Илья Сёмин. – Мы расскажем, как приготовить крутое блюдо из обычных продуктов! Но в первую очередь это не серьёзный «кулинарный» проект, а действительно больше «шоу и зрелище». Хочется вызвать позитивные эмоции и дать зрителю возможность лишний раз посмеяться!



Что ж, ждать осталось недолго! Первый выпуск «Хлебного зрелища» вы сможете увидеть уже в это воскресенье, 17 мая, на YouTube Нового канала в 12:00!