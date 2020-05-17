Праздничная гречка с курицей VS соус карри из борща. Что выберет Дантес? Хлебное зрелище. Выпуск 1

Это первый выпуск веселого гастрошоу «Хлебное зрелище», в котором двое крутых поваров будут готовить ресторанные блюда из домашних продуктов, выполнять забавные задания и троллить друг друга. В финале оба блюда попробует Владимир Дантес и выберет лучшее. Что в итоге? Вы получите рецепты двух необычных блюд из простых продуктов, море позитива, а шеф-победитель - бонусные 100 долларов, которые на шаг приблизят его к гастротуру в Нью-Йорк!

О проекте:

Двое молодых амбициозных шеф-поваров – Антон Васильев, бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» и Илья Сёмин – шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar» планировали запустить свое гастро-трэвел-шоу, но ситуация в мире внесла коррективы в их планы. Парни решили не ждать, когда всё разрулится, а воплощать мечту в другом формате, слегка изменив направление. Так появилась идея гастрономическое диджитал-шоу «Хлебное зрелище», которое специально для YouTube Нового канала снял 5K Production

В каждом выпуске шефы получают одинаковый набор продуктов, из которых они должны приготовить блюдо на свое усмотрение. Никаких изысканных ингредиентов, только то, что есть у каждого в холодильнике! Антон и Илья расскажут и покажут, как приготовить блюда ресторанного уровня на любой кухне. Но это слишком простое задание для опытных поваров, поэтому во время готовки каждому из шефов будут даны определенные усложнения, с которыми им придется считаться!

В финале блюда поваров пробует звездный эксперт и выбирает лучшее! Судить кулинарные шедевры в первом выпуске будет Владимир Дантес. Именно он решит, какое блюдо принесет его автору 100 долларов на виртуальный счет. После окончания карантина и открытия границ шеф, который соберет большую сумму на счету, получает все деньги – и свои, и со счета соперника. Также он становится обладателем главного финального приза – гастротура в Нью-Йорк!