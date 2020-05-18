В воскресенье, 17 мая, на YouTube Нового канала вышел первый выпуск гастропроекта «Хлебное зрелище», в котором двое шефов из «семейного» набора продуктов готовили ресторанные блюда. А оценивал кулинарные шедевры поваров Владимир Дантес! Мы сохранили для вас рецепты, чтобы вы могли приготовить эти блюда и на своей кухне. Но вам будет проще, чем шефам, ведь не придется выполнять никакие каверзные задания!

Участники проекта «Хлебное зрелище» – двое молодых шеф-поваров – Антон Васильев, бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» и Илья Сёмин, шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar» – получили одинаковые базовые ингредиенты.

Но уже после первого усложнения Антон забрал у Ильи три ингредиента: вино, гречневую крупу и растительное масло. Так что от гречотто, которое повар планировал готовить, пришлось отказаться.

А вот у Антона забрали майонез, и ему необходимо было сделать домашний вариант своими руками.

За время готовки шефов ждали еще несколько неприятных усложнений – Антону достался пупс, которого приходилось постоянно держать на руках, а Илье пришлось заканчивать блюдо, стоя на балансборде. И это были только цветочки!

В итоге Антон приготовил блюдо, которое назвал «Греча праздничная по-домашнему», а Илья ухитрился сделать соус из борща и карри и представил «Сердечную пасту с соусом карри-борщ».

Чье блюдо больше понравилось Владимиру Дантесу, кто из поваров получит первые 100 долларов и станет на шаг ближе к заветному гастротуру в Нью-Йорк, смотрите в полном выпуске «Хлебного зрелища» (Новый канал).

Video: Что приготовили шефы в первом выпуске «Хлебного зрелища»: Рецепты для любой кухни Мы сохранили для вас рецепты первого выпуска кулинарного шоу Хлебное зрелище, чтобы вы могли приготовить эти блюда и на своей кухне. Но вам будет проще, чем шефам, ведь не придется выполнять никакие каверзные задания!

А следующий выпуск выйдет на YоuTube Нового канала в воскресенье, 24 мая, в 12:00! Не пропустите новые рецепты, нового звездного эксперта и новые забавные усложнения. Будет весело и вкусно!