Рецепт сальси з авокадо VS корисне севіче. Що вибере O.Torvald з дітьми. Хлебное зрелище

Удругому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» шефи будуть дивувати своїми стравами фронтмена гурту O.Torvald та його дітей - Єву і Даню.

Учасники проекту - Антон Васильєв, бренд-шеф всіх азіатських «Приветов» і Ілля Сьомін, шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» і «Loggerhead Bar», отримають однакові набори продуктів «фітоняші», основа яких - світло сонечка і промінчики добра. І трохи авокадо, звичайно! А готувати їм доведеться з ускладненнями, комусь дістанеться костюм, комусь - пов'язка на очі, а комусь... все відразу!

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Якою буде реакція маленьких експертів і Жені на кулінарні шедеври шефів? Яка страва отримає звання «картоплі зі слизом», а яку Єва відмовиться навіть понюхати? Чиє блюдо в результаті все ж таки вибере Женя, і хто отримає заповітні 100 доларів на рахунок? Дивіться у другому випуску «Хлебного зрелища» прямо зараз!

Про проект:

17 травня на YouTube Нового каналу стартувало фанів кулінарне діджитал-шоу «Хлебное зрелище», в якому двоє шефів топових столичних закладів готують незвичайні страви зі звичайних продуктів, і під час цього на них «сипляться» різні ускладнення! Наприклад, в 1 випуску одному з кухарів довелося готувати в боксерських рукавичках, а продукти другого весь час змінювалися.

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В кінці кожного випуску страви шефів пробує зірковий експерт, і той кухар, чиє блюдо виявиться кращим, отримає 100 доларів на бонусний рахунок. У фіналі учасник, який назбирає більшу суму, забере всі гроші - і свої, з рахунку конкурента, і відправиться в гастротур в Нью-Йорк. Є за що поборотися!