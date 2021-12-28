Юра Диденко о победе, унижениях на кухне, отвращении к TikTik и почему уступил работу Саше. Предметка

Героем нового выпуска спецпроекта Предметка пост-шоу с Сергеем Никитюком стал победитель кулинарного реалити Нового канала «Адская кухня» Юрий Диденко. Во время откровенного разговора с ведущим кулинар рассказал всю правду о закулисье телевизионного шоу, конфликтах с конкурентами и Шефом Алексом Якутовым, справедливости своей победы и денежном призе. Обо всем этом и многом другом – в новом выпуске Предметки! Скорее включай интервью, чтобы узнать самые сочные подробности!

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