Равшан Хамидов о сыне, интрижке с Катей, обиде на Шефа и войне с Громлюком. Предметка

На 12 неделе реалити «Адская кухня», которое Новый канала показывает по понедельникам в 19:00, Шеф отправил домой Равшана Хамидова. После вылета из проекта парень принял участие в съемках спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком. В откровенном интервью Равшан рассказал, что на самом деле его связывает с участницей красной команды Катей Лавриненко, раскрыл подробности закадровой войны с Александром Громлюком и шокировал признанием о личной жизни за проектом. Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки! Скорее включай выпуск, чтобы узнать самые сочные подробности!

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