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09 жовтня

Юля Чигринець про весілля, майбутню дитину, інтимні тату та нову роботу. Предметка

Осінній сезон спецпроекту Предметка триває! Зустрічай другий випуск! Цього разу на відверту розмову до Сергія Нікітюка прийшла Юля Чигринець – фіналістка четвертого сезону реаліті «Від пацанки до панянки». В інтерв'ю дівчина поділилася, як змінилося її життя після навчання в Школі леді; відповіла,чи вдалося їй побороти алкогольну залежність і чи досі вона закохана в дворецького будинку «Пацанок». Юля також розповіла про майбутню дитину та як ледь не вийшла заміж за єгиптянина. Все найцікавіше – в новому випуску Предметки!

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Юля Чигринець про весілля, майбутню дитину, інтимні тату та нову роботу. Предметка
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