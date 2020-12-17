В первой серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» журналистка Кира Зотова проводит ночь со студентом-второкурсником Назаром. Она еще не знает, что парень учится в университете, в котором она совсем недавно согласилась преподавать. Многие зрители обратили внимание на то, насколько реалистичной выглядит эта сцена – движения партнеров, их эмоции и мимика лица, звуки, которые они издают. Все моменты продуманы до мелочей.

В этом ролике звезды сериала «Перші ластівки. Zалежні» Виктория Литвиненко (Кира) и Максим Девизоров (Назар) рассказали, как проходили съемки секс-сцены и с какими трудностями им пришлось столкнуться в процессе. Не пропусти. Будет очень интересно!

Смотри финальные серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» 17 декабря в 21:00 на Новом канале!

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