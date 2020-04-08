«Первые ласточки»: О личной жизни, поцелуях на камеру и шокирующем падении

В эксклюзивном интервью Маше Ефросининой в рубрике «О них все говорят» актеры, сыгравшие главные роли в молодежном триллере «Первые ласточки» на Новом канале рассказали о самых сложных моментах на съемочной площадке. О том, сколько раз пришлось упасть актрисе Маше Смоляковой, чтобы получилась та самая сцена на крыше, шокировавшая всех в самой первой серии. Каково было Максу Самчику, который сыграл роль Феди в сериале, целоваться с парнем, и как на это отреагировала его девушка. О личной жизни актеров и о том, что поклонники пишут им в личку после просмотра Первые ласточки», смотри в большом интервью с Машей Ефросининой.

А серии первого сезона «Первых ласточек» смотри на YouTube Нового канала по вторникам и четвергам в 12:00.

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