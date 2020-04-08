«Перші ластівки»: Про особисте життя, поцілунки на камеру і шокуюче падіння

В ексклюзивному інтерв'ю Маші Єфросиніної в рубриці «Про них всі говорять» актори, які зіграли головні ролі в молодіжному трилері «Перші ластівки» на Новому каналі розповіли про найскладніші моменти на знімальному майданчику. Про те, скільки разів довелося впасти актрисі Маші Смоляковій, щоб вийшла та сама сцена на даху, що шокує в першій серії. Яке було Максу Самчику, який зіграв роль Феді в серіалі, цілуватися з хлопцем, та як на це відреагувала його дівчина. Про особисте життя акторів і про те, що шанувальники пишуть їм в приавтні повідомлення після перегляду "Перших ластівок", дивись у великому інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

А серії першого сезону «Перших ластівок» дивись на YouTube Нового каналу по вівторках і четвергах о 12:00.

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