«Нашла кольцо в «киндере»: звезда «Первых ласточек» — о предложении руки и сердца

Исполнительница роли Полины недавно стала невестой и поделилась подробностями этого волнительного момента

На «Первых ласточках» — свадебный бум! Совсем недавно женился актер Максим Самчик, исполнивший роль Феди, а теперь к свадьбе готовится Маша Смолякова. В сериале Нового канала она сыграла роль Полины — старшеклассницы, покончившей жизнь самоубийством. Реальная жизнь девушки складывается куда положительнее: она успешно строит карьеру актрисы, а недавно получила предложение руки и сердца от своего парня Александра. Как это было, Маша рассказала Новому каналу.

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— Началась история с того, что мы с парнем долго думали, что подарить друг другу на Новый год. Мы вместе уже почти два года, и нам сложно определяться с подарками друг для друга, — объяснила актриса. — Накануне Нового года я ему сказала: «Было бы классно, если бы ты сделал мне предложение», а он промолчал. Меня это даже немного обидело — почему он проигнорировал эту фразу? Неужели не хочет свадьбы? А через несколько дней Саша начал расспрашивать, какие кольца мне нравятся.

Хотя в тот момент Маша и начала догадываться, какой подарок ждет ее на Новый год, предложение все равно стало для нее сюрпризом.

— Свой новогодний подарок я открывала последней. Это было жестяная коробка, внутри которой лежали часы, которые сделал мой парень. А рядом — киндер-сюрприз, в котором три детских игрушечных кольца и помолвочное кольцо, — рассказала актриса сериала Нового канала. — У меня был такой шок! В итоге получилось, что я подарила Саше набор инструментов, а он мне сделал предложение.

Первое время Смолякова думала, что сама заставила парня предложить ей выйти замуж, но он убедил девушку в обратном.

— Я до последнего надеялась, что он сделал предложение не потому, что я об этом попросила. В итоге оказалось, что хотел это сделать уже давно, просто никак не мог найти повод, а мои слова его вдохновили, — подытожила Маша.

Статусом невесты девушка успеет насладиться сполна — отмечать свадьбу пара будет аж через полтора года. Так что возлюбленные успеют подготовиться к церемонии своей мечты и организовать идеальный праздник для себя и своих родных.

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