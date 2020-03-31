Чем живут актеры «Первых ласточек»: Подборка фото из Instagram

Пока второй сезон молодежного триллера «Первые ласточки» готовится к съемкам, а на YouTube Нового канала открывается первый сезон, мы предлагаем заглянуть в Instagram актеров. Чем между съемками занимаются ребята, сыгравшие главные роли в сериале, чем они живут, как проводят свободное время, смотри в фотоподборке!

Тая-Оксана Щурук

Активнее всех свою страничку в Instagram ведет Тая-Оксана Щурук – Катя в «Первых ласточках». У нее самая большая армия подписчиков, больше 250 тыс. человек, которые следят за актрисой еще со времен выхода сериала «Киев днём и ночью». У Таи в аккаунте практически нет фото, на которых актриса была бы серьезной, нет студийных фотосессий. Только «живые» снимки, на которых Тая дурачится с родными, друзьями и парнем.

@taykaos

Полина Носыхина

Полина Носыхина, сыгравшая в сериале мажорку Леру, делится на своей страничке снимками со съемок, из путешествий, но больше всего актриса любит селфи.

@polina_nosykhina

Маша Смолякова

Актриса Маша Смолякова, знакомая зрителям «Первых ласточек» по роли Полины, делиться с подписчиками фотографиями с родными, кадрами со съемок и красивыми снимками с фотосессий. Часто в Машином аккаунте можно встретить фото с ее парнем, а, точнее, женихом: актриса получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь.

@maria_smolyakova1

Александр Рудинский

Александр Рудинский, тот самый дерзкий Ник Маслоу из «Первых ласточек», в жизни тот еще романтик. В его аккаунте больше всего фото с невестой – яркой рыжеволосой актрисой Машей. А еще на страничке Саши можно увидеть его в разных образах – как киношных, так и театральных.

@sasha_rudinskiy

Максим Самчик

Еще один романтик – Максим Самчик, сыгравший роль Феди. На его страничке много снимков с девушкой, актрисой Ангелиной Трандафиловой, знакомой зрителям по роли Агаты в сериале «Новенька». Также Макс делиться фото со съемочных площадок и анонсами своих проектов, чтобы подписчики ничего не пропустили!

@max_samchyk

Олег Гоцуляк

Олег Гоцуляк, исполнитель роли Макса, выкладывает на своей страничке всё подряд! Тут и фото из путешествий, и снимки со съемок «Первых ласточек», и кадры с театральных постановок, в которых Олег играет.

@oleg_gotsuliak

Максим Девизоров

В Instagram главного «плохиша» сериала – Дениса, роль которого сыграл Максим Девизоров, снимки с фотосессий и кадры со съемок разных проектов. Но если не полениться и поскролить, можно найти даже свадебные фото с бывшей женой.

@Devizorov

Александр Бегма

У актера, исполнившего роль Антона (брата Кати), Александра Бегмы, Instagram – это хранилище моментов из жизни. Здесь можно увидеть и съемки, и природу, и селфи. Но главная «изюминка» аккаунта актера – это его сторис! Обязательно подпишитесь и следите за Сашиными новостями, хорошее настроение обеспечено.

@misterbegma

Напомним, что с 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube Нового канала выходят все серии «Первых ласточек. Теперь вы можете посмотреть любимый сериал в любое время.

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