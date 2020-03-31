Чем живут актеры «Первых ласточек»: Подборка фото из Instagram
Пока второй сезон молодежного триллера «Первые ласточки» готовится к съемкам, а на YouTube Нового канала открывается первый сезон, мы предлагаем заглянуть в Instagram актеров. Чем между съемками занимаются ребята, сыгравшие главные роли в сериале, чем они живут, как проводят свободное время, смотри в фотоподборке!
Тая-Оксана Щурук
Активнее всех свою страничку в Instagram ведет Тая-Оксана Щурук – Катя в «Первых ласточках». У нее самая большая армия подписчиков, больше 250 тыс. человек, которые следят за актрисой еще со времен выхода сериала «Киев днём и ночью». У Таи в аккаунте практически нет фото, на которых актриса была бы серьезной, нет студийных фотосессий. Только «живые» снимки, на которых Тая дурачится с родными, друзьями и парнем.
Полина Носыхина
Полина Носыхина, сыгравшая в сериале мажорку Леру, делится на своей страничке снимками со съемок, из путешествий, но больше всего актриса любит селфи.
Маша Смолякова
Актриса Маша Смолякова, знакомая зрителям «Первых ласточек» по роли Полины, делиться с подписчиками фотографиями с родными, кадрами со съемок и красивыми снимками с фотосессий. Часто в Машином аккаунте можно встретить фото с ее парнем, а, точнее, женихом: актриса получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь.
Александр Рудинский
Александр Рудинский, тот самый дерзкий Ник Маслоу из «Первых ласточек», в жизни тот еще романтик. В его аккаунте больше всего фото с невестой – яркой рыжеволосой актрисой Машей. А еще на страничке Саши можно увидеть его в разных образах – как киношных, так и театральных.
Максим Самчик
Еще один романтик – Максим Самчик, сыгравший роль Феди. На его страничке много снимков с девушкой, актрисой Ангелиной Трандафиловой, знакомой зрителям по роли Агаты в сериале «Новенька». Также Макс делиться фото со съемочных площадок и анонсами своих проектов, чтобы подписчики ничего не пропустили!
Олег Гоцуляк
Олег Гоцуляк, исполнитель роли Макса, выкладывает на своей страничке всё подряд! Тут и фото из путешествий, и снимки со съемок «Первых ласточек», и кадры с театральных постановок, в которых Олег играет.
Максим Девизоров
В Instagram главного «плохиша» сериала – Дениса, роль которого сыграл Максим Девизоров, снимки с фотосессий и кадры со съемок разных проектов. Но если не полениться и поскролить, можно найти даже свадебные фото с бывшей женой.
Александр Бегма
У актера, исполнившего роль Антона (брата Кати), Александра Бегмы, Instagram – это хранилище моментов из жизни. Здесь можно увидеть и съемки, и природу, и селфи. Но главная «изюминка» аккаунта актера – это его сторис! Обязательно подпишитесь и следите за Сашиными новостями, хорошее настроение обеспечено.
Напомним, что с 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube Нового канала выходят все серии «Первых ласточек. Теперь вы можете посмотреть любимый сериал в любое время.
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