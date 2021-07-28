Фильм с Александром Рудинским покажут на Венецианском кинофестивале

Картина с участием звезды сериала «Перші ластівки» получила название «Носорог». Ее режиссером выступил Олег Сенцов

Новый день – новые достижения! Только на прошлой неделе мы писали, что Александр Рудинский снялся в 10-серийном итальянском вестерне. А на днях у актера появился еще один повод для гордости. Так, стало известно, что фильм «Носорог» с участием звезды молодежного триллера «Перші ластівки» покажут на старейшем мировом фестивале кино в Венеции. Режиссером картины выступил Олег Сенцов, ее премьера пройдет в секции «Горизонты».

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– Когда я узнал, что фильм «Носорог» покажут на Венецианском кинофестивале, безумно обрадовался, – поделился Саша Рудинский. – Это ведь фестиваль класса «А», в нем принимают участие лучшие представители киноиндустрии, соревнуются глубокие высококачественные проекты. Оказаться в их рядах – большая честь! Я невероятно рад и горд, в первую очередь, за режиссера фильма «Носорог» Олега Сенцова. Надеюсь, ему будут давать возможность и дальше снимать подобное кино в Украине. Не могу оставить без внимания и тот факт, что президентом международного жюри в этом году станет Пон Джун Хо, один из моих любимейших корейских режиссеров. Кроме того, на фестивале пройдет мировая премьера фильма «Дюна». Даже не верится, что наш проект будет представлен на ряду с такими масштабами. Я невероятно горд!

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Фильм «Носорог» режиссера Олег Сенцова – криминальная драма, посвященная украинским 90-ым. Вместе с главным героем зрители переносятся в криминальный мир того периода, обнажая всю его жестокость и беспринципность. Александр Рудинский сыграл персонажа по прозвищу Рыжий. И хотя у актера было не очень много экранного времени, работу над этим проектом он вспоминает с трепетом и восторгом.

– Олег Сенцов давно вынашивал идею фильма «Носорог», и я рад, что ему удалось реализовать задуманное, – отметил актер молодежного триллера «Перші ластівки» (Новый канал). – Олегу удалось подобрать невероятный каст, в картине сыграли как профессиональные актеры, так и ребята, которые не часто появляются на экранах. Но все они сработали потрясающе! Мы, к слову, очень сдружились за время съемок, и продолжаем общение по сей день. Я счастлив быть причастным к созданию этого проекта. Так вышло, что я рос в то время, когда культом были сериалы «Бригада», «Бумер» и «Жмурки» Алексея Балабанова. И мне всегда хотелось прикоснуться к этой эпохе! Поскольку родился я в 96-ом году, «лихие времена» пришлись на мое младенчество, и я очень переживал, смогу ли выглядеть органично в своей роли. Если люди, которые жили в то время, посмотрев фильм «Носорог», скажут: «мы были такими же» или «так это же я!» – значит, я справился. И это будет лучшей похвалой и наградой для меня.

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Интересно, что за роль Рыжего в фильме «Носорог» Александр Рудинский боролся не один. Вместе с ним пробы проходил его близкий друг – актер Евгений Григорьев. В результате роль досталась Саше, однако Женя не остался у «разбитого корыта» и тоже снялся в проекте. Режиссер Олег Сенцов дал шанс им обоим.

– Я безумно благодарен Олегу за возможность стать частью его проекта, – признался Саша Рудинский. – Это авторское кино, а я всю жизнь мечтал играть в подобном. Очень люблю проект «Носорог», у меня остались самые прекрасные впечатления от съемок. Это было незабываемо!

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