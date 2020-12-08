Любимые актеры в новых ролях: кто есть кто в «Перших ластівках. Zалежних»

Во втором сезоне нашумевшего сериала Нового канала вы увидите актеров из первого сезона, но они сыграют уже совсем других персонажей

«Первые ласточки» — единственный в Украине сериал-антология. Это значит, что одни и те же актеры играют разных персонажей в разных сезонах. Так, «Перші ластівки. Zалежні» — это новая история с новыми героями и проблемами, премьера которой состоится уже 14 декабря в 21:00 на Новом канале. Предлагаем познакомиться с этими героями поближе.

Таисия Щурук — Альбина Харткипер

Альбина — студентка второго курса Института журналистики из богатой семьи. Для всех она — модный и популярный Insta-блогер, который пишет дерзкие стихи с минимальным смыслом. Альбина мечтает стать поэтессой и сочиняет сильную лирику, которую стесняется кому-то показать. Так какая же она на самом деле?

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— Моя героиня ведет себя дерзко, вызывающе. Делает все, чтобы на нее обратили внимание. Этого ей очень не хватает в семье. Несмотря на то, что папа души в ней не чает и все время задаривает дорогими подарками, пустота в душе съедает ее изнутри, — отметила Тая. — А все потому, что мама совершенно безразлична к ней. Альбина делает все, чтобы получить одобрение, привлечь внимание, а мама все равно ее не любит. Так она думает. Но что на самом деле происходит в этой семье – увидим в сериале.

Александр Рудинский — Леша Сметанин

Леша — одногруппник Альбины, который переехал в большой город из провинции. Он — скромный, простой парень из малообеспеченной семьи.

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— Ему все равно, как он выглядит, у него нет комплексов по этому поводу. Вещи покупает в секонд-хендах, не следит за прической. Он не смог поступить на бюджет, но очень мечтал о факультете журналистики. И мама сказала, что будет как-то тянуть, оплачивать контракт, — рассказывает Саша. — Леша – честный, совестливый человек. Какое-то время он принимает деньги от мамы, но вскоре понимает, что больше так не может. Он хочет зарабатывать самостоятельно. И в погоне за легкими деньгами Леша ввязывается в серьезные проблемы.

Максим Девизоров — Назар Левицкий

В «Перших ластівках. Zалежних» Максиму досталась роль наркозависимого бедбоя Назара, с которым встречалась Альбина. Со стороны кажется, что у него есть все — деньги, популярность, статус. Но есть ли в этом ценность?

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— Это парень, который прожигает жизнь: тусуется в клубах, глотает «колеса», употребляет другие виды наркотиков… Дома у него все непросто, — отметил Макс. — Маму видит редко, она работает моделью и часто разъезжает по заграницам. С отцом напряженные отношения. Назар не привык чего-то добиваться. Парень просто не видел в этом смысла: статус всегда был при нем, да и нужды в деньгах он никогда не испытывал.

Максим Самчик — Влад Якименко

Влад — еще один второкурсник факультета журналистики. Он мечтает стать спортивным комментатором и уверенно идет к своей цели — хорошо учился в школе, поступил на бюджет. Но вот зарабатывать на жизнь ему приходится нелегальным путем. Влад — участник боев без правил.

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— Он обычный дворовой пацан, я бы сказал, заурядный. Таких парней много в провинциальных городах, причем не в самых благополучных райончиках, — отметил исполнитель его роли. — Влад рос без отца, но у него был отчим, отношения с которым, мягко говоря, не сложились. С мамой тоже нет близкого контакта, что обусловлено рядом причин. Семья не богатая, поэтому можно сказать, что Влад сделал себя сам.

Олег Гоцуляк — Ваня Кожух

Ваня учится на втором курсе факультета журналистики, живет в общежитии. Он очень умный, пишет четко, грамотно, ему это нравится.

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— Семья у Вани непростая, да и сам по себе он довольно необычный парень. Плохой он или хороший? Сложно сказать. Мне кажется, люди не рождаются плохими или хорошими, обстоятельства делают из них таких. И Ваня – это об обстоятельствах, — отметил Олег. — За ним очень интересно наблюдать. То, как его меняет окружающий мир, как на него влияют жизненные обстоятельства… Думаю, многие зрители узнают в этом персонаже себя.

Анастасия Пустовит — Карина Вознюк

Настя Пустовит — новенькая в актерском касте сериала Нового канала. Ее персонаж — Карина — тоже студентка.

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— С родителями Карина рассорилась, когда решила поступать именно в украинский университет. После этого они уехали за границу и практически перестали общаться с дочерью. В свое время Карина приняла решение жить в общежитии, потому что, как она сама говорит, жизнь там интереснее, — говорит Настя. — Она непростой, но очень интересный, многогранный персонаж. В ней много противоположностей, но девушка умеет искренне любить.

Анастасия Рула — Ева Чечель

Еще одна новая актриса в сериале «Перші ластівки. Zалежні» — Настя Рула. Она играет подружку Карины — скромницу Еву.

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— Мой персонаж – Ева Чечель, студентка второго курса. Это девочка из религиозной многодетной семьи. У нее 12 братьев и сестер, мама и папа очень набожные. Родители были против того, чтобы Ева подавала документы и училась в ВУЗе, но она очень хотела вырваться из «заточения», мечтала о другой жизни – и поступила по льготам на журналистику, — говорит Настя. — Из-за этого в семье очень много конфликтов. Ева довольно замкнутая, неуверенная в себе. При этом она хочет какой-то свободы, признания.

Александр Бегма — Егор Калита

Егор — честный, правильный, хороший полицейский, который докапывается до сути. Но у него, как и у всех вокруг, есть свои скелеты в шкафу.

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— Мне очень понравилось работать над этим персонажем. В отличие от прошлого сезона, мой герой разговаривает, это приятно (в первом сезоне Саша Бегма играл немого, — прим. ред.) Он другой, но очень интересный, — отметил актер.

Виктория Литвиненко — Кира Зотова

Кира — журналистка, которая преподает у ребят и втягивает их в свое расследование. Она как никто олицетворяет в себе название сезона — Zалежні.

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— Она очень зависима, больной человек. Тем не менее, у нее невероятно интересная, насыщенная событиями жизнь. Отчасти это связано с ее болезнью. Но пережить такой же опыт, который есть у нее, дано далеко не каждому, — заинтриговала актриса Нового канала. — Думаю, мало кто смог бы стойко выдержать испытания судьбы, подобные тем, что пережила моя героиня. Кира – объемный персонаж, как внутренне, так и внешне.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!