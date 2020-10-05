Фильм Goodbye Golovin с Александром Рудинским победил на Одесском международном кинофестивале

Картина признана лучшей в категории «Короткий метр»

11-й Одесский международный кинофестиваль подошел к концу. Торжественная церемония закрытия состоялась 3 октября, впервые в истории существования ОМКФ она прошла в онлайн-формате. Во время трансляции члены жюри Национального конкурса выбрали лучший украинский короткометражный фильм. Победу в номинации получила картина канадского режиссера Мэттью Гримарда Goodbye Golovin, главную роль в ней сыграл звезда «Первых ласточек» Александр Рудинский.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Rudinskiy (@sasha_rudinskiy) 4 Окт 2020 в 1:00 PDT



Картина рассказывает о семнадцатилетнем Яне Головине, который хочет сбежать от реальности. Когда у него умирает отец, он не скорбит, а чувствует себя освобожденным. У него появляется шанс построить новую жизнь за пределами родного города, из которого всегда мечтал убежать. Прощаясь с сестрой, он впервые задумывается, почему всегда слепо идет вперед, и что оставляет позади.

– Честно говоря, до недавнего времени я даже не знал, что фильм Goodbye Golovin номинирован на ОМКФ 2020, – поделился актер. – Листая ленту новостей в Facebook, наткнулся на пост Алексея Гладушевского [Creative Producer Original Content]. Леша рассказывал, какие фильмы, номинированные на Одесском кинофестивале, он успел посмотреть. И я с удивление обнаружил в списке картину Goodbye Golovin! Через пару дней мне в мессенджер пришло сообщение, написали ребята из съемочной группы фильма со стороны Украины. Так я узнал, что Goodbye Golovin признали лучшей короткометражкой. Был безумно счастлив!

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Как только Саша Рудинский узнал о победе фильма на ОМКФ 2020, поспешил поздравить с успехом режиссера Мэттью Гримарда. После съемок картины их связь не оборвалась, они продолжили общение.

– Режиссер написал, что счастлив за меня и рад, что мы одержали победу именно в Украине, – рассказал звезда «Первых ласточек». – И он чертовски прав. Мне безумно приятно! Ведь это моя Родина, моя страна, и мы здесь номер один. Не перестаю восхищаться профессионализмом команды! Ребята приехали с другого материка, совершенно не зная Киева, никогда здесь не бывавшие. И всего за три дня сняли фильм, который выиграл на ОМКФ. Вот как нужно снимать кино! Это был колоссальный опыт для меня, тогда еще студента четвертого курса, маленького мальчика, живущего в общежитии при Театральном. Счастлив, что мне удалось поработать в таким людьми!

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На церемонии закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля Александр Рудинский присутствовал лично. На красной дорожке актер появился вместе с любимой женой Марией, которая месяц назад подарила ему сына.

– Мы с Марией впервые за последние десять месяцев вместе появились на светском мероприятии, потому что во время беременности она практически никуда не ходила, – признался Саша. – Но на церемонию закрытия ОМКФ решили сходить вдвоем. Сына оставили на сестру Марии и ее мужа. Малыш впервые был без нашего присмотра, но нам повезло. Все время, пока нотсутствовали, он спал. Мы с Марией быстренько съездили на церемонию, забрали статуэтку, сделали несколько фото и вернулись к сыну.

Фото: @sasha_rudinskiy, @maryrudinska_

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