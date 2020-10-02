Камера, стоп! Новый канал завершил съемки сериала «Первые ласточки. Zависимые» (ФОТО)

Два часа ночи. Набережная Днепра. На площадке сериала «Первые ласточки. Zависимые» стоит звенящая тишина. Все затаили дыхание – снимается крайняя сцена сезона. Актеры произносят последние реплики, звучит команда «Стоп, снято!» – и площадка взрывается бурными аплодисментами. К этому моменту съемочная группа проекта шла несколько месяцев: работа над сериалом «Первые ласточки. Zависимые» наконец-то завершена.

– Мне очень грустно. Даже не верится, что съемки подошли к концу, – поделился Олег Гоцуляк, исполнитель одной из главных ролей в сериале. – Кажется, что прошло не два месяца, а два года. Все привыкли друг к другу, сроднились. Это как в детском лагере – ты прощаешься с друзьями, которые за короткое время стали для тебя настоящей семьей. Я пока не могу осознать происходящее. Грустно, что это конец.

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– Это был очень крутой период, прекрасные съемки, – добавила Анастасия Пустовит, еще одна «ласточка». – Могу сказать, что «Первые ласточки. Zависимые» – один из лучших проектов, как минимум, в плане работе с людьми. То, как все здесь относятся друг к другу. То, в какой атмосфере происходят съемки. Очень жаль с этим прощаться. Буду очень скучать по всей команде!

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Съемки молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые» длились два месяца. За это время удалось отснять все восемь эпизодов сериала, премьера которых состоится уже в декабре 2020 года. Недоспанные ночи, многочасовые съемочные смены, постоянно меняющиеся погодные условия… Команда преодолела немало трудностей, чтобы зритель остался доволен результатом, который увидит на экране.

– Нам удалось отснять весь необходимый материал, это уже большая удача! – отметил Валентин Шпаков, режиссер сериала «Первые ласточки. Zависимые». – Ведь съемки были не из легких. С нами постоянно что-то случалось: слетали декорации, ломался транспорт, отключалось электричество… А после того, как в середине съемок сценариста и шоураннера сериала Женю Туника укусил клещ, я решил, что нас прокляли! (смеется) Но светлые души и горячие сердца команды героически вытянули проект. И за это им огромное спасибо!

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Каждый, кто был задействован в съемках, отдавался работе на 100% – от осветителей и операторов до команды стиля и администраторов локаций. Да и актеры были активно вовлечены в процесс! Они не бездумно заучивали сценарий, а пытались понять своих персонажей, как говорится, побыть в их шкуре.

– Каждый из актеров постоянно предлагал какие-то идеи, хотел усовершенствовать своего персонажа, – рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки. Zависимые». – И мы с Валиком [Валентин Шпаков, режиссер] всегда шли на уступки, всегда прислушивались. Главное было – не перейти грань. Потому что каждому актеру хочется, чтобы его персонаж был самым крутым, самым экстравагантным, самым ярким. Но нужно смотреть концептуально на всю картинку сериала, чтобы она была кардиограммой, а не каракулями. Тем не менее, многие идеи наших актеров мы в итоге взяли в работу. Например, Саша Рудинский предложил, чтобы у него были брекеты, а Тая Щурук захотела сделать своей героине ногти-когти. Даже не думали об этом изначально, но идеи нам понравились, и мы охотно их приняли. С Олегом Гоцуляком долго обсуждали, какая прическа должна быть у его персонажа, вещи какого бренда он будет носить. Остановились на Филиппе Пляйне, чтобы это было максимально смешно. Очень много привнесли и взрослые актеры – Виталий Салий, Роман Ясиновский, Вика Литвиненко, Ада Роговцева…

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Крайний съемочный день на площадке сериала «Первые ласточки. Zависимые» выдался очень эмоциональным. Атмосферу, которая царила в ту ночь на набережной Днепра, сложно передать словами. Все члены команды не могли наговориться друг с другом и, не переставая, шутили. При этом ощущалось некое напряжение – все понимали, что подошли к финишу.

– Последний день, особенно на таком потрясающем проекте, – всегда большая драма, – поделился Максим Девизоров, актер сериала «Первые ласточки. Zависимые». – Сначала ты с долго ждешь старта съемок, испытываешь невыносимое желание рвануть на площадку прямо сейчас, мучаешься. Когда же все наконец-то начинается, радуешься, как ребенок. А потом – как по щелчку пальцев – понимаешь: это конец, два месяца уже пролетели. Я сейчас испытываю коктейль эмоций: мне и грустно, и радостно, и как-то спокойно. Конечно, очень жаль, что съемки подошли к концу. Но в то же время я горд, что наша безумно заряженная команда сработала на 200%. Уверен, результат это только докажет!

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Интересно, что никто из съемочной группы не спешил домой, как только прозвучала финальная режиссерская команда «Стоп, снято!» Никто не хотел расходится так скоро. Поэтому, когда техника была собрана, костюмы – сложены, а грим – снят, команда устроила небольшую вечеринку в честь окончания съемок.

– Последняя смена была несложной, мы в основном доснимали «хвосты», – рассказал режиссер сериала «Первые ласточки. Zависимые» Валентин Шпаков. – Да и после пяти убойных съемочных дней накануне крайняя смена оказалась приятной подготовкой к вечеринке по случаю окончания съемок! Я чувствовал невероятную благодарность команде и, конечно же, актерам. После смены мы взахлёб общались несколько часов, вспоминая все, что с нами произошло за последние два месяца.

Премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» запланирована на декабрь 2020 года