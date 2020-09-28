Крайний съемочный день актера подошел к концу

«Стоп, снято!» Эту фразу на площадке молодежного триллера «Первые ласточки. Zависимые» Максим Самчик услышал в последний раз. Сегодня, 28 сентября, у актера был крайний съемочный день. Об этом он рассказал на официальной странице в Facebook.

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«Фінал. Не фотограф, але не міг не робити знімки таких красивих людей, такої прекрасної команди!!!! Усім безмежно вдячний!!!» – написал Максим Самчик. И поделился серией фотографий с площадки «Первых ласточек. Zависимых», которые делал на протяжении всего съемочного периода. Только посмотри на эти кадры!

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Напомним, премьера сериала «Первые ласточки. Zависимые» запланирована на декабрь 2020 года. В новом сезоне молодежный триллер Нового канала обрел формат антологии: актеры остались те же, а фабула и персонажи полностью изменились. Об этом подробно рассказал Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала. Кроме того, он объяснил, в чем кроется суть нового названия проекта.

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