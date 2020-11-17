Наслідки секстингу: що робити, якщо вас шантажують інтимними фото або відео
Запам’ятайте: краще за все не відправляти незнайомцям свої оголені фото. Та якщо це сталося, і тепер знімки використовують проти вас, розповідаємо, як діяти
Герої «Перших ластівок. Zалежні» (Новий канал) потрапляють у непрості ситуації, зіткнутися з якими може кожен. Наприклад, вони чудово знають, що таке шантаж у мережі. Як із труднощами справляються персонажі серіалу Нового каналу, ви дізнаєтеся вже з 14 грудня. А поки що разом з інформаційно-освітньою кампанією #stop_sexтинг пропонуємо дізнатися, що робити, якщо ви чи ваші рідні стали жертвою секстингу.
Тест: Ти герой світу онлайн чи офлайн?
Секстинг – це відправлення інтимних фото або відео в мережі. Діти та підлітки можуть надсилати такі матеріали як знайомим, так і не знайомим їм у реальному житті людям. Роблять вони це з багатьох причин: так можна вивчити власну сексуальність, виявити довіру, просто пофліртувати або в гонитві за компліментами і увагою. А ще вони часто вважають, що це безпечніше, ніж сексуальні стосунки. Однак секстинг може призвести до дуже тривожних наслідків. Матеріали переписки можуть бути оприлюднені, що часто спричиняє кібербулінг і булінг дитини у школі. Крім того, коли підліток вступає до університету і шукає роботу, інформацію про кандидатів часто перевіряють в інтернеті – провокаційні матеріали можуть завадити здійснити мрію.
Як діяти батькам, якщо дитина відправила свої інтимні фото або відео, і вони стали об’єктом поширення?
Якщо дитина або підліток поділився з вами цією проблемою, варто заспокоїтися й підтримати його. Також потрібно відверто обговорити з дитиною питання, які допоможуть швидше видалити контент:
– Чому він або вона зробив ці фото? (Важливо зрозуміти мотивацію і характер стосунків із тим, кому їх відправили. Можливо, дитину змусили це зробити);
– Хто, коли і чому почав їх поширювати?
– Хто вже бачив ці фото?
– Чи були задіяні в поширенні фото/відео дорослі? Якщо відповідь на це запитання «так», то слід негайно звернутися в поліцію, тому що такі дії з боку повнолітніх – злочин.
Далі дійте швидко, але спокійно:
– Зробіть скріншот (знімок екрану) сторінки, на якій опубліковані фотографії;
– Зв’яжіться разом з дитиною зі службою підтримки соціальних мереж із проханням видалити фото чи відео, тому що це – інтимні матеріали з зображенням дітей;
– Зв’яжіться з батьками дитини, яка поширює матеріали, і спокійно розкажіть про ситуацію. Швидше за все, вони будуть здивовані і стурбовані так само, як і ви, тому зберігайте спокій і повагу.
– Якщо ситуація не вирішується, можна звернутися до школи, де навчається дитина, яка поширює фото/відео, або в поліцію.
Шоуранер «Перших ластівок. Zалежні» відповів на 5 найпопулярніших запитань про серіал
Що робити дитині або підлітку, якщо він відправив свої інтимні фото або відео, і вони стали об’єктом поширення?
- Зроби скріншот тих сторінок, де розмістили фотографії.
- Звернися до дорослого, якому ти довіряєш: це може бути старший брат або сестра, батьки, вчителі, шкільний психолог або інша доросла людина, яку ти добре знаєш.
- Разом зверніться до служби підтримки соціальних мереж ыз проханням видалити матеріали.
- Якщо знаєш цю людину в реальному житті, то разом із дорослими зв’яжіться з ним із проханням зупинити поширення фото й видалити їх з усіх пристроїв і сайтів.
- Якщо ситуацію вирішити не вдається, то разом із дорослими зверніться в поліцію.
Пишаємося! «Перші ластівки» потрапили у шорт-лист премії американської Promax Global
#stop_sexтинг: як звернутися по допомогу
Кожен підліток або батьки, які зіткнувся з сексуальним насильством в інтернеті або хочуть убезпечитися на майбутнє, можуть вдатися до допомоги проекту #stop_sexтінг:
– поставити запитання чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;
– дізнатися відповіді на найпопулярніші запитання про сексуальне насильство: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;
– зателефонувати на консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті: 1545 (далі вибрати 3).
Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!