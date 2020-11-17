Наслідки секстингу: що робити, якщо вас шантажують інтимними фото або відео

Запам’ятайте: краще за все не відправляти незнайомцям свої оголені фото. Та якщо це сталося, і тепер знімки використовують проти вас, розповідаємо, як діяти

Герої «Перших ластівок. Zалежні» (Новий канал) потрапляють у непрості ситуації, зіткнутися з якими може кожен. Наприклад, вони чудово знають, що таке шантаж у мережі. Як із труднощами справляються персонажі серіалу Нового каналу, ви дізнаєтеся вже з 14 грудня. А поки що разом з інформаційно-освітньою кампанією #stop_sexтинг пропонуємо дізнатися, що робити, якщо ви чи ваші рідні стали жертвою секстингу.

Тест: Ти герой світу онлайн чи офлайн?

Секстинг – це відправлення інтимних фото або відео в мережі. Діти та підлітки можуть надсилати такі матеріали як знайомим, так і не знайомим їм у реальному житті людям. Роблять вони це з багатьох причин: так можна вивчити власну сексуальність, виявити довіру, просто пофліртувати або в гонитві за компліментами і увагою. А ще вони часто вважають, що це безпечніше, ніж сексуальні стосунки. Однак секстинг може призвести до дуже тривожних наслідків. Матеріали переписки можуть бути оприлюднені, що часто спричиняє кібербулінг і булінг дитини у школі. Крім того, коли підліток вступає до університету і шукає роботу, інформацію про кандидатів часто перевіряють в інтернеті – провокаційні матеріали можуть завадити здійснити мрію.

Як діяти батькам, якщо дитина відправила свої інтимні фото або відео, і вони стали об’єктом поширення?

Якщо дитина або підліток поділився з вами цією проблемою, варто заспокоїтися й підтримати його. Також потрібно відверто обговорити з дитиною питання, які допоможуть швидше видалити контент:

– Чому він або вона зробив ці фото? (Важливо зрозуміти мотивацію і характер стосунків із тим, кому їх відправили. Можливо, дитину змусили це зробити);

– Хто, коли і чому почав їх поширювати?

– Хто вже бачив ці фото?

– Чи були задіяні в поширенні фото/відео дорослі? Якщо відповідь на це запитання «так», то слід негайно звернутися в поліцію, тому що такі дії з боку повнолітніх – злочин.

Далі дійте швидко, але спокійно:

– Зробіть скріншот (знімок екрану) сторінки, на якій опубліковані фотографії;

– Зв’яжіться разом з дитиною зі службою підтримки соціальних мереж із проханням видалити фото чи відео, тому що це – інтимні матеріали з зображенням дітей;

– Зв’яжіться з батьками дитини, яка поширює матеріали, і спокійно розкажіть про ситуацію. Швидше за все, вони будуть здивовані і стурбовані так само, як і ви, тому зберігайте спокій і повагу.

– Якщо ситуація не вирішується, можна звернутися до школи, де навчається дитина, яка поширює фото/відео, або в поліцію.

Шоуранер «Перших ластівок. Zалежні» відповів на 5 найпопулярніших запитань про серіал

Що робити дитині або підлітку, якщо він відправив свої інтимні фото або відео, і вони стали об’єктом поширення?

Зроби скріншот тих сторінок, де розмістили фотографії. Звернися до дорослого, якому ти довіряєш: це може бути старший брат або сестра, батьки, вчителі, шкільний психолог або інша доросла людина, яку ти добре знаєш. Разом зверніться до служби підтримки соціальних мереж ыз проханням видалити матеріали. Якщо знаєш цю людину в реальному житті, то разом із дорослими зв’яжіться з ним із проханням зупинити поширення фото й видалити їх з усіх пристроїв і сайтів. Якщо ситуацію вирішити не вдається, то разом із дорослими зверніться в поліцію.

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#stop_sexтинг: як звернутися по допомогу

Кожен підліток або батьки, які зіткнувся з сексуальним насильством в інтернеті або хочуть убезпечитися на майбутнє, можуть вдатися до допомоги проекту #stop_sexтінг:

– поставити запитання чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

– дізнатися відповіді на найпопулярніші запитання про сексуальне насильство: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

– зателефонувати на консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті: 1545 (далі вибрати 3).

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!