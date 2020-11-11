Експерт і учасники ТМПУ знялися в «Перших ластівках. Zалежні»

Заради якої ролі експерт третього сезону модельного реаліті Нового каналу Володимир Демчинський оголився в кадрі?

Темний клуб. Неонові вогні. За діджейським пультом – напівоголений експерт третього сезону «Топ-моделі по-українськи», дизайнер Володимир Демчинський. На танцполі – учасники модельного реаліті Нового каналу. Ні, це не флешбеки в минулі сезони проекту, а зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні».

– Мій образ – діджей у нічному клубі. Грав я без тексту, розкрити персонажа потрібно було через емоції, жести та фактурність. Мені хотілося максимально органічно влитися в атмосферу і, здається, це вдалося, – зізнався Демчинський. – Зйомки серіалу кардинально відрізняються від зйомок реаліті: тут все постановочне, кожен кадр перезнімають багато разів, щоб досягти бажаного результату. Але в цьому є особливий кайф. Мені дуже сподобався сам знімальний процес і підхід команди до роботи!

«Перші ластівки. Zалежні»: 5 причин подивитися серіал

Серед акторів – Діма Топоринський і Сергій Гердов з другого сезону «Топ-моделі по-українськи», а також Ярина Самарик з третього сезону ТМПУ. Кожному з них зйомки в серіалі подарували щось своє: комусь – натхнення, комусь – крок до здійснення мрії.

– Побувати на знімальному майданчику «Перших ластівок. Zалежні» було дуже круто! По-перше, там я відчула нереальну енергетику, – зазначила випускниця модельного реаліті Нового каналу Ярина. – По-друге, ці зйомки надихнули мене добре відучитися в університеті та швидше почати займатися улюбленою справою. По-третє, як же фантастично грає Тая (Таїсія Щурук – виконавиця однієї з головних ролей в обох сезонах «Перших ластівок», – прим. ред.)!

10 серіалів, знятих у форматі «Перших ластівок»: добірка крутих антологій

– Однією з моїх цілей на 2020 рік було знятися у відомому українському серіалі. І ось – вона втілилася в реальність, хоч у мене й не головна роль. Поки що, – усміхається Гердов. – Я займаюся акторством більше року, ходжу на кастинги, знімаюся в епізодичних ролях у серіалах. Словом, модельною кар’єрою не обмежуюся. Але зйомки в «Перших ластівок. Zалежні» сподобалися особливо. Ми разом із Дімою Топоринським знаходилися у центрі кадру, просто біля сцени, де за діджейським пультом стояв Вова Демчинський. Нашим завданням було драйвово танцювати, і з цим ми впоралися на «ура» – режисер нас похвалив. Тож зйомкою я задоволений!

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» — 14 грудня о 19:00 на Новому каналі!