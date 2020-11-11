10 серіалів, знятих у форматі «Перших ластівок»: добірка крутих антологій

14 грудня о 21:00 Новий канал презентує другий сезон «Перших ластівок» – гучного молодіжного трилера, який піднімає гострі соціальні теми та висвітлює реальні проблеми сучасних підлітків і молоді. Минулого року проект здійснив справжній переворот на українському телебаченні, і збирається зробити це знову!

У новому сезоні, який отримав назву «Перші ластівки. Zалежні», серіал набув формат антології: актори – ті ж, сюжет і персонажі – абсолютно нові. І якщо закордонний глядач звик до подібного, для України – це революційне рішення. Тим не менш, більшість із нас знайомі з цим форматом.

У нашій добірці – 10 всесвітньо відомих серіалів-антологій, які можна переглянути, щоб скрасити очікування «Перших ластівок. Zалежних»!

Чорне дзеркало / Black Mirror

Жанр: наукова фантастика, сатира, антиутопія, трилер, драма

Кількість сезонів: 5

«Чорне дзеркало» – популярний науково-фантастичний серіал, створений британським письменником-сатириком Чарлі Брукером. Сюжетний лейтмотив проекту – вплив інформаційних технологій на людські взаємини і життя в цілому. Кожен епізод серіалу розповідає абсолютно нову історію, висвітлює події, що відбуваються в різний час і в різних місцях. Єдине, що об’єднує сюжети всіх серій і сезонів, – висміювання того способу життя, який поширений у сучасному суспільстві.

Земля монстрів / Monsterland

Жанр: детективи, трилери, жахи, фантастика, фентезі

Кількість сезонів: 1

«Земля монстрів» – це калейдоскоп містичних історій, які розгортаються у маленьких сонних містах Америки. У сюжеті фігурують різні надприродні істоти – від русалок і занепалих ангелів до привидів і демонів. Кожен епізод описує драматичну долю того чи іншого персонажа, який стикається з надприродним і намагається зберегти свою людську подобу. І хоча серіал складається усього з одного сезону, його все одно називають антологією, оскільки серії не пов’язані сюжетно.

Американська історія жахів / American Horror Story

Жанр: жахи, надприродна фантастика

Кількість сезонів: 9

«Американська історія жахів» – гучний телевізійний серіал, створений сценаристами Раяном Мерфі та Бредом Фелчаком. Кожен сезон – самостійний проект із абсолютно новим сюжетом, персонажами і локаціями. У загальних рисах сюжетні лінії серіалу засновані на реальних подіях.

Кімната 104 / Room 104

Жанр: драма, жахи, трилер

Кількість сезонів: 4

«Кімната 104» – американський телевізійний серіал від каналу HBO, створений Марком Дюпласом і Джеєм Дюплассом. Події серіалу розгортаються у готельному номері №104. Кожен епізод серіалу розповідає нову історію з життя постояльців готелю. Всі вони – смішні, дивні, сумні, абсурдні, іноді страшні…

Міські легенди / Urban Myths

Жанр: комедія, пригоди, біографія

Кількість сезонів: 4

«Міські легенди» – захоплюючий комедійний серіал, що розповідає майже правдиві історії, які сталися або могли б статися з відомими особистостями. В основі сюжету – міські легенди, що з’явилися і розлетілися округою завдяки пліткам місцевих жителів і ЗМІ. Історії, що передаються з вуст у уста, подаються в перекрученому вигляді і з кожною розповіддю обростають новими подробицями.

Сутінкова зона / The Twilight Zone

Жанр: фантастика, жахи

Кількість сезонів: 2

«Сутінкова зона» – американський телевізійний проект, створений за мотивами оригінального серіалу Рода Серлінга 1959 року. Кожен епізод – жанровий мікс наукової фантастики, драми і жахів, який найчастіше призводить до несподіваного, страшного фіналу. Серіал завоював любов публіки і схвалення професійних критиків.

Нульовий канал / Channel Zero

Жанр: жахи

Кількість сезонів: 4

«Нульовий канал» – американський телевізійний міні-серіал від SyFy, знятий Ніком Антоска в жанрі хоррор. Кожен сезон складається з шести серій і розповідає абсолютно нову історію. В основу сюжету лягли одні з найпопулярніших страшилок Америки, завдяки чому глядачі занурюються в неймовірну атмосферу хоррора з нотками детектива.

Ворожнеча / Feud

Жанр: документальна драма, історична драма

Кількість сезонів: 1

«Ворожнеча» – американський телевізійний серіал від творця «Американської історії жахів» Раяна Мерфі в співавторстві з Джаффе Коеном і Майклом Замом. Сюжет розповідає про закулісні ворожнечі актрис Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс, які розгорілися в далекому 1962 році на знімальному майданчику їхнього спільного фільму «Що сталося з Бебі Джейн?» Серіал викликав великий інтерес у публіки і був продовжений на другий сезон, який отримав назву «Букінгемський палац». Сценарій будувався на оповіданні про взаємини принца Чарльза і принцеси Діани, але так і не був схвалений.

Американська історія злочинів / American Crime Story

Жанр: драма, кримінал, біографія

Кількість сезонів: 4

«Американська історія злочинів» – гучний кримінальний серіал, створений Скоттом Александером і Ларрі Карезюскі на основі реальних подій. В команду сценаристів увійшов і широко відомий Раян Мерфі, який працював над проектами «Американська історія жахів» і «Ворожнеча». Кожен сезон серіалу розповідає про гучні злочини, що залишили слід в історії Америки.

Майстри жахів / Masters of Horror

Жанр: жахи, трилер

Кількість сезонів: 2

«Майстри жахів» – американський телевізійний серіал, знятий режисером Міком Гарріс на замовлення каналу Showtime. Кожен сезон включає у себе серію окремих фільмів жахів, створених майстрами цього жанру. На зйомки деяких епізодів фінансування виділялося каналом Showtime, проте, вибір сюжету і його реалізація повністю довірялася режисерам.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!