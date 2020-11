Проморолики, в яких на обличчях героїв серіалу змінюються татуювання з написами, увійшли до п’ятірки найкращих у світі

Поки Новий канал готується до прем’єри «Перших ластівок. Zалежні», яка відбудеться 14 грудня о 21:00, перший сезон продовжує збирати професійні нагороди. Після тріумфу на найбільшому українському фестивалі Ukrainian Design: The Very Best Of та на престижній європейській премії Promax BDA Europe Award «скарбничка» проекту поповнилася ще одним важливим досягненням. «Перші ластівки» підкорили журі PromaxBDA Global Excellence – найпрестижнішого в світі конкурсу в області телевізійного маркетингу, промо та дизайну. Проморолики з татуюваннями, що змінюються на обличчях героїв, увійшли у шорт-лист категорії Typography.

– Переможемо ми чи ні – покаже час. Але сам факт того, що ми потрапили у шорт-лист міжнародного конкурсу, вже гріє душу, – зазначив Олександр Антонов, креативний директор дизайн-бюро StarLightMedia. – Увійти до фіналу світового конкурсу PromaxBDA – неймовірно престижно, адже це означає, що нашу роботу оцінили міжнародні професіонали. Попри те, що всю типографіку ми писали кирилицею і титрували її англійськими субтитрами, члени журі зрозуміли той соціальний посил, який ми намагалися донести. Це дуже цінно й важливо для всіх нас! Ми неймовірно раді!

Проморолики «Перших ластівок», які підкорили міжнародне журі PromaxBDA Global Excellence 2020 року, відображали важливі соціальний меседжі, закладені в самому серіалі: не мовчи, не ховай свої емоції, досить терпіти біль, будь собою справжнім. Ідея була реалізована за допомогою татуювань на обличчях головних героїв, напис на яких змінювався. Наприклад, татуювання «БОРЮСЯ» на обличчі актора Максима Самчика, чий герой довго не наважувався зізнатися у своїй гомосексуальності, змінювалося на «БОЮСЯ».

Церемонія нагородження переможців PromaxBDA Global Excellence 2020 відбудеться 15 грудня. Символічно, що рішення міжнародного журі ми дізнаємося наступного дня після прем’єри другого сезону, який отримав назву «Перші ластівки. Zалежні». Хто знає, можливо, цей символізм принесе нам перемогу!

Команда проекту: ідея – Олександр Антонов, Ольга Балабан; креатив – Оксана Касаткіна, Юрій Бондар; режисери – Валерія Коваленко, Олексій Ігнатьєв; копірайтер – Володимир Горбатюк; арт-дирекшн – Олександр Антонов, Олексій Репік; motion графіка – Дмитро Діденко, Андрій Опалєв, Андрій Науменко; каліграфісти – Вікторія і Віталіна Лопухіни; звукорежисер – Євген Терехов; продюсер – Ольга Шпачук; маркетинг-директор Групи SLM – Олена Мартинова.

Video: Пишаємося! «Перші ластівки» потрапили у шорт-лист премії американської Promax Global Перші ластівки потрапили у шорт-лист премії американської Promax Global. Проморолики, в яких на обличчях героїв серіалу змінюються татуювання з написами, увійшли до п'ятірки найкращих у світі

