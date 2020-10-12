20 тисяч врятованих життів: «Перші ластівки» продовжили співпрацю з Національною гарячою лінією «Ла Страда»

Минулого року Новий канал здійснив справжній переворот в українському ТБ-просторі, випустивши в ефір молодіжний трилер «Перші ластівки». Проект піднімав важливі соціальні теми та висвітлював реальні проблеми сучасних підлітків. «Ластівок», без перебільшення, обговорювала вся країна. Мільйони переглядів, десятки професійних нагород, схвальні відгуки критиків і звичайних глядачів… Але найголовніше досягнення проекту – тисячі врятованих життів. Завдяки співпраці Нового каналу з Національною гарячою лінією «Ла Страда» про можливість зв’язатися із координаторами, щоб отримати підтримку та реальну допомогу, дізналося багато підлітків, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях.

– Ми дуже цінуємо співпрацю с Новим каналом та молодіжним трилером «Перші ластівки». Це надзвичайно круто, що українські телеканали можуть транслювати такий важливий соціально активний та соціально відповідальний контент, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – Ми були безмежно щасливі, що Новий канал розцінив нас як партнерів, довірив нам надання підтримки та допомоги підліткам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях і, зокрема, мають намір скоїти самогубство. Завдяки транслюванню контактів Національної дитячої гарячої лінії після виходу в ефір серіалу «Перші ластівки» понад 20 тисяч підлітків і представників молоді з різних куточків України (зокрема, і з непідконтрольних Україні територій) та інших країн (Словаччини, Польщі, Білорусі, Молдови, Італіі, РФ) змогли виговоритися, отримати підтримку та реальну допомогу.

Камера, стоп! Новий канал завершив зйомки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (ФОТО)

Наразі Національна дитяча гаряча лінія «Ла Страда-Україна» розширює напрями своєї діяльності. Після виходу серіалу «Перші ластівки» на Новому каналі про можливість зв’язатися з координаторами дізналися не лише підлітки. Близько 35% від усіх звернень – це молодь віком 18-25 років.

– Навіть сьогодні – за рік після виходу серіалу – є підлітки та молодь, які звертаються до нас, бо вони побачили контакти саме в «Перших ластівках», – розповіла Альона Кривуляк. – Насправді, ми розуміли, що звернень на гарячу лінію після прем’єри молодіжного трилера буде надзвичайно багато. Але не очікували ТАКОГО напливу. Завдяки співпраці з Новим каналом ми збільшили години роботи Національної дитячої гарячої лінії, а також штат консультантів, аби ще більша кількість підлітків та молоді змогла отримати підтримку тоді, коли їм це необхідно. Мені здається, що найкращий показник крутого телевізійного проекту – це довготривалий результат та позитивний вплив на цільову аудиторію. Саме таким і є серіал «Перші ластівки».

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Цього року Новий канал продовжує співпрацю з Національною гарячою лінією «Ла Страда-Україна» в рамках молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні». І хоча в другому сезоні серіал набув формату антології, та розповідає абсолютно нову історію, в ньому піднімається багато гострих соціальних проблем. Більшість з них тісно переплітаються з напрямами діяльності «Ла Страда», тому ця співпраця обіцяє бути не менш плідною, аніж минулого року.

– Безмежно щасливий, що «Перші ластівки» стали рупором, завдяки якому підлітки та молодь дізналися, що їм є куди звернутися по підтримку і допомогу. І я дуже радий, що в новому сезоні наша співпраця з Національною гарячою лінією «Ла Страда-Україна» продовжується, – зазначив Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу. – «Перші ластівки. Zалежні» – більш дорослий, зухвалий та гострий проект. Але, як і минулого року, висвітлення соціальних проблем – одне з головних наших завдань. У серіалі підніматимуться теми, близькі не лише підліткам та молоді, а й дорослому поколінню. Безпека в соціальних мережах, булінг з боку однолітків, стосунки батьків і дітей, торгівля власним тілом, сексуальне та домашнє насильство… Але провідною, звісно, буде тема залежності – від наркотиків, сексу, грошей, думок оточуючих, болю минулого тощо.

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– Для нас співпраця з Новим каналом та молодіжним трилером «Перші ластівки» надзвичайно важлива, – підсумувала Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – Завдяки їй ми розширюємо можливості надання підтримки тим, хто її потребує, і втілюємо свою основну функцію – почути і допомогти!

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – вже в грудні 2020 року на Новому каналі

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