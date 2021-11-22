Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 12, как участники учатся искусству кукинг шоу. Теперь они – гордые обладатели черных кителей, а это значит, что пора показывать совсем другой уровень.

Современный шеф умеет не только приготовить вкусное блюдо, но и превратить процесс приготовления и подачи в зрелищное шоу. На этой неделе участники будут учиться у лучших мастеров своего дела, чтобы потом поразить гостей и адского шефа новыми техниками и умениями. Они будут пользоваться жидким азотом, жарить мороженое и творить магию с карамелью. Но сначала участникам нужно будет посмотреть небольшую пантомиму и разгадать парочку загадок… Не пропусти все самое интересное – смотри Адская кухня 2021 выпуск 12 на Новом канале.

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