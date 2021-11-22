Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 12 от 22.11.2021
22 ноября

Феерический фудпорн от Юры и другое интересное кино. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 2

Во втором испытании Адская кухня 2021 выпуск 12 участников снова ждет ранний подъем. Их разбудят звуки вспышек. Кулинары почувствуют себя знаменитостями – они пройдут по красной дорожке и усядутся перед большим экраном, как будто их пригласили на престижный кинофестиваль.

Во втором испытании кулинары будут готовить и показывать перформансы в стиле определенных жанров кино. Они найдут карточки с названиями жанров под сиденьями своих кресел. Кто-то будет делать шоу в жанре эротики, а кто-то – ужасов. У кого получится вжиться в роль лучше всех? Смотри в шоу Адская кухня 2021 выпуск 12. 

Адская кухня 12 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 12 выпуск смотреть онлайн 3 часть

Феерический фудпорн от Юры и другое интересное кино. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 2
Участники устроили кулинарное шоу. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 1
Первый адский ужин черных кителей. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 3
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